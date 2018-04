Podem reclama la dimissió dels responsables del presumpte finançament il·legal del PSPV i el Bloc

El secretari d'anàlisi política i senador de Podem, Ferran Martínez, ha assegurat aquest dilluns que els dirigents que apareixen en la interlocutòria judicial sobre el presumpte finançament il·legal de les campanyes electorals del PSPV i del Bloc Nacionalista Valencià (soci majoritari de Compromís) l'any 2007 "haurien de fer un pas al costat" i deixar els seus càrrecs de responsabilitat. Martínez ha fet aquestes declaracions responent a preguntes dels mitjans de comunicació en la conferència de premsa posterior a la reunió de l'equip executiu de la formació lila. El senador, que no ha posat noms als dirigents que haurien de deixar el seu càrrec, ha remarcat que està en mans del PSPV i del Bloc prendre les decisions corresponents perquè no hi hagi "marge de dubte sobre la corrupció a les institucions valencianes".

El senador ha assenyalat que els dos partits que conformen el Consell (als quals Podem dona suport parlamentari) han de "resoldre la contradicció" que suposa un executiu que es proclama garant de la regeneració democràtica i, al mateix temps, "té en càrrecs de responsabilitat política persones que apareixen en la interlocutòria judicial".

Ferran Martínez ha remarcat que la formació lila està esperant que s'acabi el termini de 20 dies concedit a PSPV i Bloc perquè expliquin com es van finançar les campanyes del 2007 i ha insistit que els partits del govern valencià "han de ser el primers a mostrar un grau d'exigència elevat i no podem deixar cap dubte que les institucions estan netes".

'Horitzó 2019'

Durant la seva intervenció, el secretari d'anàlisi política ha avançat que el 20 d'abril Podem presentarà les propostes per al darrer tram de legislatura en un acte públic amb el lema 'Horitzó 2019: 11 propostes per a un futur millor' . Segons ha explicat, "no és moment de posar la legislatura en pausa", i ha apostat per "exhaurir l'últim any" per "no malbaratar les expectatives de canvi" i "deixar la legislatura en les millors condicions possibles per emprendre el nou cicle a partir del 2019". Martínez ha assegurat que les propostes que Podem presentarà seran "ambicioses" i referides a la "millora de la qualitat dels serveis públics, combatre la precarietat i apostar per la regeneració democràtica".