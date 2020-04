Es multipliquen les sancions per l'arribada de ciutadans del centre peninsular a les platges valencianes

El 20% de les 50 persones sancionades entre dissabte i diumenge i "la majoria" de les 20 multades aquest dilluns van correspondre a ciutadans provinents d'altres comunitats autònomes. Així ho ha denunciat l'Ajuntament de Xàbia, el consistori que més clarament ha verbalitzat la preocupació amb la que la ciutadania i les administracions valencianes assisteixen a la confirmació que ni la prohibició a la mobilitat fixada pel decret d'alarma ni tampoc els controls policials han impedit l'arribada de ciutadans del centre peninsular que pretenen passar les vacances de Pasqua a les seves segones residències.

De fet, es tracta de la segona vegada que els municipis costaners viuen amb impotència aquest fenomen. La primera va tenir lloc durant la segona setmana del mes de març, quan el País Valencià només comptabilitzava 148 casos de coronavirus. Aquest dimarts ja suma 7.443 contagis i 672 morts. Aleshores, ciutats com Cullera o Gandia van decidir tancar les seves platges. Més contundent va ser l'executiu murcià, que va ordenar l'aïllament de localitats com Cartagena, San Pedro, Los Alcázares, San Javier, La Unión, Mazarrón i Águilas.

Tot i les contundents mesures, la situació sembla que es podria repetir aquesta setmana a les costes valencianes. Així ho confirmen també des de l'Ajuntament de Dénia, on des de divendres, data en la qual habitualment s'inicia l'operació sortida de Setmana Santa, les multes s'han incrementat fins a les 50 diàries. Els arguments de les persones sancionades són, segons el consistori, molt variats: "Des d'un conductor que manifesta que és electricista i que ve des de València a realitzar un treball, però que no aporta cap document justificatiu, o un altre que afirma que es troba de viatge de tornada al seu país, però que en realitzar les comprovacions veiem que resideix a Castelló, fins a un home que, simplement diu que vol visitar la seua germana que viu a Dénia. D'altres són més sincers i reconeixen que van a un pis turístic".

Tot i que podria ser un element dissuasiu, els ciutadans que han superat tots els controls de sortida de les seves ciutats i d'entrada a les zones turístiques, un cop s'hi troben i són multats, no se'ls obliga a abandonar aquestes localitats. Ho justifiquen des de l'Ajuntament de Dénia perquè "no tindria cap sentit tornar a fomentar els desplaçaments. Això sí, s'han de mantenir confinats a casa, com tothom".

A la recerca de fórmules que desanimin l'arribada de ciutadans a les poblacions costaneres, a la comarca del Baix Maestrat, que té a Peníscola el seu gran atractiu turístic, han demanat als veïns que si detecten la presència de ciutadans que no resideixen habitualment en els seus edificis, els ho comuniquin. De fet, segons el consistori, els agents estan acudint a alguns domicilis i centres de gran afluència de població com supermercats i farmàcies, per comprovar-ho ells mateixos. Una tasca, no obstant, que des de la delegació del govern espanyol han destacat que té moltes dificultats, donat que en aquest cas, abans de poder imposar qualsevol sanció caldria demostrar la data d'arribada a la ciutat de la persona.

Des que es va posar en marxa l'estat d'alarma i fins ahir, 6 d'abril, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policies Locals han detingut 454 persones al País Valencià i han emés 49.212 propostes de sanció.