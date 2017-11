La posada en marxa de la nova televisió valenciana podria endarrerir-se pel retard en la tria dels treballadors

La directora general d'À Punt', Empar Marco, ha reconegut aquest matí que la posada en marxa de la televisió pública valenciana, que està prevista per al primer trimestre de 2018, podria endarrerir-se com a conseqüència del retard del procés de resolució de les borses de treball temporal que Marco ha assegurat que "està anant més lent de l'esperat". Aquest canvi de dates no afectaria la ràdio, que ja ha iniciat l'emissió en proves, i la web que començaran a emetre regularment al desembre, tot i que amb una programació mínima.

La diferència entre els terminis de la ràdio i la web i la televisió tenen el seu origen en què en els dos primers casos l'inici d'emissions es durà a terme externalitzant la producció de continguts d'entreteniment fins que es disposi de la plantilla inicial que elabori els informatius, mentre que en el cas de la televisió, amb una major complexitat tècnica, no s'iniciaran les emissions fins que es disposi de la plantilla pròpia. Empar Marco ha assegurat que l'endarreriment no superaria el termini "d'uns dies o setmanes".

La directora general d'À Punt' ha fet aquestes declaracions durant la seva compareixença a les Corts Valencianes per avaluar la posada en marxa dels nous mitjans públics valencians i per explicar l'evolució del procés de sel·lecció dels treballadors mitjançant les borses temporals.

Paralitzar el procés lesiona "el dret" dels ciutadans

Empar Marco també ha defensat el procés de selecció de les borses temporals de les crítiques d'entitats com la Unió de Periodistes Valencians i l'Associació de la Premsa d'Alacant per "l'excessiva" puntuació que, segons aquestes organitzacions, reben els extreballadors de l'antiga RTVV en la fase de valoració de mèrits. La directora general d'À Punt' ha negat que "només els antics treballadors puguin entrar a treballar" ja que "alguns dels oficis previstos en el projecte de 1984 han desaparegut i n'han aparegut molts de nous". En aquests nous perfils, la puntuació extra dels extreballadors és "de 2,5 punts" sobre un total de 50, ha assegurat Marco.

Sobre la petició de suspensió cautelar de les borses de treball temporal que la Unió de Periodistes Valencians i l'Associació de la Premsa d'Alacant podrien acordar sol·licitar aquest dissabte, quan les dues entitats celebraran una assemblea extraordinària, Marco ha subratllat que "no desitjo en absolut que es paralitzi el procés. Per damunt d'un col·lectiu, els valencians i valencianes tenen dret a recuperar els seus mitjans públics. I posar més obstacles als que ja se'm trobat no és bo".