El govern valencià distribuirà 9.700 tauletes per evitar "l'exclusió digital de les famílies més desfavorides"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimecres la compra de 9.700 tauletes amb connexió 4G per a l'alumnat de secundària, batxillerat i formació professional amb l'objectiu de "garantir la formació i evitar l'exclusió digital de les famílies més desfavorides" mentre duri la suspensió de les classes decretada a causa de la crisi del coronavirus.

El cap del Consell ha explicat que la Generalitat Valenciana ha destinat dos milions d'euros a comprar els equips, i que les tauletes s'atorgaran en règim de préstec durant el temps que duri la crisi del covid-19. A més, durant aquest interval l'administració assumirà totes les despeses associades al trànsit de dades que es generi per l'ús dels terminals. Quan es reprenguin les classes els equips es quedaran als instituts perquè en puguin continuar fent ús els estudiants.

Les tauletes s'enviaran a casa de cada alumne i seran les direccions dels centres educatius les que determinaran quins estudiants rebran l'equip informàtic. Tindran prioritat els alumnes de batxillerat i els de formació professional i, un cop quedi cobert aquest grup, si el centre encara té dispositius, es repartiran entre els altres estudiants de secundària.

La xifra de tauletes que correspondran a cada institut es determinarà en funció de les seves unitats educatives, a més d'un extra d'unitats per als centres en què l'índex socioeconòmic de l'alumnat sigui més baix. Això implica que un institut habitual amb quatre unitats per nivell educatiu rebrà unes 16 tauletes amb connexió integrada, i si és de nivell socioeconòmic baix, en rebrà unes 25.

A més dels equipaments per als estudiants, la conselleria d'Educació, Cultura i Esport també enviarà 1.700 ordinadors portàtils per als equips directius de tots els centres educatius públics, perquè disposin de més mitjans per dur a terme les tasques de coordinació a distància.

1.500 tauletes i telèfons mòbils per als hospitals i les residències d'avis

A més de les 9.700 tauletes per als estudiants, el govern valencià també té previst repartir entre 500 i 1.000 dispositius, entre telèfons i tauletes, a pacients de coronavirus, tal com ja ha començat a fer amb la distribució de 500 equips a les residències d'avis.

L'objectiu del repartiment d'aquests dispositius és facilitar la comunicació dels pacients ingressats que no tenen mitjans per mantenir-se en contacte amb la família. A més, s'ha habilitat l'accés lliure a la xarxa wifi dels hospitals per a l'ús gratuït dels equipaments, així com per accedir a continguts.