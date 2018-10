El govern valencià reitera que no acceptarà cap solució que no sigui una AP-7 gratuïta a partir del 2020

El govern valencià ha reaccionat amb sorpresa a l'anunci fet al Congrés dels Diputats pel ministre de Foment, José Luis Ábalos, que ahir va obrir la porta a buscar una solució alternativa a l'alliberament de l'autopista AP-7 un cop expiri, el 31 de desembre del 2019, el contracte de la concessionària. El ministre va assegurar que ahir va anunciar que el seu departament impulsarà diferents estudis amb la Generalitat Valenciana per "prendre la millor decisió". L'encarregada de donar veu al descontentament amb què el Consell ha rebut les paraules d'Ábalos ha sigut la seva portaveu, Mónica Oltra, que, no obstant, ha volgut ser prudent i esperar a conèixer amb detall les intencions de Foment.

"El nostre posicionament és clar: no esperem altra cosa que l'alliberament. Però, atès que la consellera Salvador [titular d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori] ha sol·licitat una reunió [en què s'abordi la gratuïtat de l'AP-7 i el seguiment del pla de Rodalies al País Valencià], el més cortès és esperar", ha remarcat Oltra.

Igual com Oltra, María José Salvador ha reiterat que "no preveiem cap altre escenari que no sigui una AP-7 lliure i gratuïta quan s'acabi la concessió", i s'ha mostrat convençuda que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, "escoltarà i atendrà aquestes peticions perquè són reivindicacions que tenen un gran suport de tota la societat valenciana".

En aquest sentit, la consellera ha assenyalat que el seu departament està pendent de fixar una reunió amb el ministeri que va quedar ajornada per abordar els enllaços de l'AP-7 i "la discriminació als valencians que suposa una autopista de peatge successivament prorrogada i unes carreteres nacionals, la N-340 i la N-332, amb seriosos problemes de congestió i de seguretat viària" i, amb això, "augmentar la qualitat dels serveis i la seguretat en els desplaçaments".

Rodalies fins a Vinaròs

D'altra banda, Salvador també ha indicat que la conselleria vol fer un especial seguiment de l'ampliació, al novembre, dels trens de Rodalies a Vinaròs (Baix Maestrat), que beneficiarà milers d'usuaris potencials i que dona solució a una greu mancança en mobilitat que perjudicava el nord del País Valencià.