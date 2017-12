El govern valencià intenta recuperar 250.000 euros de contractes amb empreses de la Gürtel

El govern valencià ha acordat personar-se en la part civil de la peça separada número cinc del cas Gürtel que investiga 71 contractes menors subscrits per la Generalitat Valenciana amb nou proveïdors diferents pertanyents a un mateix grup empresarial, entre els quals destaca, per la quantia de les operacions realitzades, la mercantil Orange Market. Els acords es van dur a terme en el període 2005-2009 per part de la presidència, la vicepresidència i set conselleries més.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat que l'executiu autonòmic ha acordat revocar la decisió del govern del Partit Popular encapçalat per Alberto Fabra de 10 d'octubre de 2010 que va rebutjar exercir accions judicials, tant penals com de responsabilitat civil, "tot i que l'informe de l'Advocacia de la Generalitat era favorable a fer-ho".

Ampliació de l'Hospital Clínic de València

Dels 71 contractes, Oltra ha destacat l'operació amb la qual el govern del Partit Popular va pagar l'ampliació de l'Hospital Clínic de València en 2008,"que no es va dur a terme, i que ha sigut aquest Consell, fa tres setmanes, el que va aprovar un conveni amb la Universitat Politècnica per poder fer aquesta ampliació".

Oltra ha subratllat que "els valencians van pagar fa 10 anys una ampliació d'un hospital que mai es va realitzar i que es troba dins d'una peça del cas Gürtel", per la qual "s'està investigant a empreses vinculades a una trama que presumptament va finançar il·legalment el Partit Popular".