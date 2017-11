Una regidora valenciana és condemnada per relativitzar la mort del torero Víctor Barrio

El jutjat de primera instància de Sepúlveda (Segòvia) ha condemnat la regidora de l'Ajuntament de Catarroja (Horta Sud) Datxu Peris a indemnitzar amb 7.000 euros la família del torero Víctor Barrio, mort l'any 2016, per intromissió il·legítima del dret a l'honor.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, la sentència condemna Peris pels seus comentaris a les xarxes socials el mateix dia de la mort de Barrio. La regidora, en aquell moment a la plataforma Guanyar Catarroja i en l'actualitat no adscrita, va publicar al seu mur de Facebook la informació de la mort del torero, i va assenyalar que "es podria mirar el costat positiu de la notícia, que és que ja ha deixat de matar".

La decisió del jutjat de Sepúlveda, el municipi on resideix la família del torero, exigeix que la regidora publiqui la sentència al perfil de Facebook on va comentar la mort de Barrio i estableix un termini de 20 dies per presentar recurs d'apel·lació.