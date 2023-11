Zero euros a la promoció del català i 300.000 a les corrides de toros: les prioritats del nou govern valencià

València"Zero euros de subvenció pública" a les entitats que promouen l'ús del valencià i, en el seu lloc, ajudes a associacions secessionistes i a fundacions que organitzen celebracions taurines. Aquest és el balanç del primer pressupost del govern valencià del Partit Popular i Vox que ha evidenciat que a conservadors i ultres no els tremolarà el pols a l'hora d'implantar el seu full de ruta. Tant és així, que aquesta setmana el vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, no ha dubtat a bromejar sobre el seu polèmic programa polític quan ha afirmat que si entitats com Acció Cultural del País Valencià desitgen rebre alguna subvenció només han d'organitzar una corrida de toros.

Entre les principals víctimes de l'executiu del PP i Vox destaquen l'Institut Ramon Llull, que aquest 2023 ha rebut 100.000 euros, la Càtedra Vicent Andrés Estellés (50.000), l'Espai Joan Fuster de Sueca (30.000), l'Institut d'Estudis Comarcals del País Valencià (105.000) i la Fundació Carles Salvador (10.000). Totes elles l'any vinent no rebran ni un euro.

També es veuran greument perjudicades la Fundació pel Llibre i la Lectura i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, que aquest 2023 han percebut 240.000 i 90.000 euros i que l'any que ve comptaran amb 100.000 i 30.000 euros. A més, s'escurçaran en 50.000 euros les ajudes per a les llibreries que organitzen activitats de promoció lectora, que passaran de 500.000 a 450.000, i es reduiran a la meitat les subvencions per a la participació en fires internacionals, de 50.000 a 25.000.

Completen la llista negra Acció Cultural del País Valencià, que l'any vinent no rebrà ni els 20.000 percebuts aquest 2023 en les subvencions nominatives –atorgades per al funcionament ordinari de les entitats– ni tampoc els 140.000 obtinguts per dur a terme iniciatives de promoció del català i la cultura a través d'ajudes específiques –conegudes com de lliure concurrència– i encara no convocades. És un cas semblant al de la Plataforma per la Llengua, que enguany ha percebut 68.000 euros per finançar actuacions de promoció del valencià, i al de la Societat Coral el Micalet, que n'ha rebut 3.700.

No venen a cremar llibres (encara), però ofegaran entitats i institucions que treballen pel valencià.



I ho fan orgullosos. pic.twitter.com/Ihq8DFw00Q — Ramir Calvo i Cubedo (@ramircalvo) 6 de noviembre de 2023

Durant la presentació dels comptes de la conselleria de Cultura, que el 2024 disposarà de 220,8 milions (-2,2%), Vicente Barrera no va dubtar a justificar el biaix ideològic del seu departament. "Ho repetiré les vegades que faci falta: no defensarem cap entitat que defense la implementació dels Països Catalans en aquesta part d’Espanya que es diu Comunitat Valenciana", va afirmar el polític ultra, en el que serà un posicionament que, ben segur, Vox i el PP traslladaran a tots els ajuntaments i diputacions on governen.

No al valencià, sí als bous

I si no es destinen a les entitats que promouen l'ús del valencià, ¿on aniran els diners de la conselleria? La resposta és senzilla: a les organitzacions que neguen la unitat del català com són Lo Rat Penat i la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, que rebran 50.000 euros cadascuna, l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana (18.000) i el Centre Cultural Bernat i Baldoví (10.000). L'ajuda més polèmica ha estat, però, la concedida a la Fundación Toro de Lídia, amb seu a Madrid, que ingressarà 300.000 euros per organitzar corregudes de jònecs al País Valencià.