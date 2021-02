Tremp aprova un pressupost de 5 MEUR per al 2021

TrempEl ple de l'Ajuntament de Tremp ha aprovat aquest dilluns al vespre el pressupost de l'any 2021 que ascendeix a 5 milions d'euros. Ho ha fet amb els 7 vots a favor dels partits que conformen l'equip de govern (Esquerra i Junts per Tremp) i els 6 en contra de Compromís per Tremp, a l'oposició. Entre els aspectes més destacats del pressupost hi ha el projecte de desenvolupament del Pla de Foment de Turisme 2018, que preveu una partida d'inversions 122.867,84 euros, per a la senyalització turística i la millora dels sistemes de comunicació amb la ciutadania o el projecte de creació de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que comportarà increments en la despesa d'obres, tecnologia i administració.

Tal com han indicat des de l'equip de govern, aquest pressupost també s'ha vist afectat per les conseqüències de la pandèmia, "amb una previsió de menys ingressos en determinats serveis no essencials com poden ser cultura o esports, que de retruc veuran disminuïdes les seves partides de despeses".

Compromís per Tremp vota en contra del pressupost

Des de Compromís per Tremp, mentrestant, han votat en contra dels comptes municipals. La seva portaveu, Sílvia Romero, ha explicat que "hauríem volgut un pressupost municipal de consens, com han fet molts ajuntaments, però l'equip de govern està aïllat de la realitat i sense projecte per a Tremp". Romero ha afegit que el projecte de pressupost 2021 és igual que el pressupost del 2020: "no s'ha fet un replantejament d'accions i d'objectius per definir un paper actiu de l'Ajuntament per pal·liar la crisi econòmica, tal com des de CxT hem anat proposant reiteradament en l'últim any".

La cap de l'oposició ha assenyalat que "vivim temps molt difícils i l'Ajuntament pot contribuir a repartir els costos de la situació i a activar l'economia amb inversió pública". Tanmateix, ha afegit, al projecte de pressupost 2021 "no hi ha pràcticament inversions previstes, es redueixen a un 4% del pressupost, la meitat del previst l'any passat, ja inusualment baix. Únicament augmenta la despesa de personal, fins al 52% del pressupost".

Des de Compromís per Tremp també han indicat que "hi ha moltes alternatives al pressupost prefabricat presentat per l'equip de govern d'ERC i JxCat, però caldria que prenguessin consciència de quina és la realitat del municipi per poder-hi destinar les mesures de recuperació econòmica que ajudessin els trempolins i trempolines a superar la crisi econòmica generada pel covid-19". Per tot plegat, han lamentat que aquesta ha estat "una altra oportunitat perduda".

Moció per demanar el desplegament del govern a l'Alt Pirineu i Aran

Més enllà del pressupost, també s'ha tractat la moció per al desplegament de l'administració de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, acordada pels tres grups municipals. La moció insta al Govern a desplegar els serveis territorials de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, per tal d'assolir una administració més pròxima al ciutadà, més eficient i en el marc de la divisió territorial pròpia.

Durant el ple també s'ha tractat la modificació de catàleg de llocs de treball i l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Tremp per a l'any 2021, ambdós aprovats per unanimitat. En l'apartat d'hisenda i patrimoni, s'ha tractat un únic punt corresponent a la modificació dels terminis de pagament de la taxa de l'Escola Municipal de Música. Al torn obert d'informes, precs i preguntes, l'alcaldessa ha volgut destacar les actuacions que es van dur a terme al municipi el passat mes de gener per fer front a la nevada i les tasques que s'estan portant a terme posteriorment, per arranjar els desperfectes que aquesta ha causat.

Soriano comunica la seva renúncia

Per acabar la regidora de Comunicació, Educació i Joventut, Laura Soriano, ha anunciat la seva imminent la renúncia com a regidora d'Esquerra, que es farà efectiva un cop s'hagi produït la Junta de Govern Local la setmana vinent, de la qual en forma part. La regidora ha explicat que "han estat sis anys de treball per al poble, hi ha hagut moments difícils, però també hi ha hagut molts moments bons, ha estat un plaer treballar per Tremp, i ho continuaré fent."