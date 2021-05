Monterde s'acomiada de l'alcaldia de Sort i apunta a Farré com a relleu natural fins a final de mandat

SortRaimon Monterde ha renunciat formalment a l'alcaldia de Sort aquest dimarts al vespre en el transcurs d'un ple extraordinari, convocat just després de l'ordinari que ja hi havia previst des de feia dies. En la seva darrera intervenció com a alcalde, Monterde ha insistit en el que ja havia anunciat públicament fa uns dies, que plega per motius estrictament personals i professionals. Durant el seu discurs de comiat ha tingut paraules d'agraïment per a tots els regidors del ple, tant de l'equip de govern com de l'oposició. De tots n'ha destacat qualitats positives i els ha desitjat molta sort i encerts en el que queda de mandat.

Un cop feta oficial la seva renúncia, l'alcalde en funcions ha passat a ser el fins ara tinent d'alcalde, Baldo Farré, que ostentarà aquest càrrec fins que d'aquí unes setmanes es convoqui un nou ple d'investidura per elegir alcalde fins a final de mandat. Tot apunta que la plaça d'alcalde la continuarà ocupant Farré i, de fet, el mateix Monterde, en el seu darrer discurs, així ho ha apuntat. "Penso que és el més indicat ara mateix per assumir el rol d'alcalde d'aquest municipi. Evidentment, ara queda com alcalde en funcions, però segurament això evolucionarà cap a una alcaldia ferma fins a final de legislatura. De fet, és la persona que més temps ha estat a l'ajuntament i qui coneix més bé tots els temes que hem tractat durant aquests anys", ha assenyalat. A nivell personal, Monterde també ha remarcat la gran complicitat que ha tingut al llarg d'aquest temps amb Farré, i ha assegurat que "el trobaré molt a faltar".

Per la seva banda, Farré, visiblement emocionat, també ha lloat la tasca feta durant aquest temps per Monterde. Així, ha destacat els forts vincles que els han unit durant aquests anys i ha recordat els bons i mals moments viscuts al capdavant de l'Ajuntament de Sort.

Mentrestant, la portaveu de Junts per Sort, Imma Gallardo que pròximament s'incorporarà a l'equip de govern municipal, ha desitjat molta sort i encerts a Monterde en la seva nova etapa. Uns bons desitjos que també li han fet arribar la portaveu de Fem Municipi-Esquerra, Maleni Barbero, i del PSC, José Antonio Manrique. Barbero i Manrique sí que han fet saber a Monterde, però, que els hauria agradat assabentar-se de la seva dimissió per boca seva i no a través de les xarxes. En aquest sentit, el fins ahir alcalde els ha demanat disculpes. A causa de la pandèmia, el ple s'ha fet de forma telemàtica, i els únics que l'han seguit físicament des de l'ajuntament han estat Monterde i Farré. "He fet venir al Baldo a l'Ajuntament per poder-li donar les claus, ja que a partir d'avui ja no hi tornaré a entrar com a alcalde", ha bromejat Monterde en acabar.