Cerdanya recull la memòria oral de les seves dones

PuigcerdàEl 10, 11 i 12 de maig s'han dut a terme les entrevistes a les 25 dones que formen part del projecte de la ruta de la memòria de les dones del món rural, que impulsa el Consell Comarcal de Cerdanya amb la col·laboració dels ajuntaments i EMDs de la comarca. Els ens locals han estat els encarregats d'escollir les representants de cada municipi i EMD, que ens han explicat les seves vivències i les de la seva gent.

Una empresa especialitzada en aquest tipus de projectes, Audivio Multimedia SLU, ha estat i serà la responsable d'entrevistar, registrar i elaborar el document gràfic i els elements de difusió i comunicació visuals i auditius que es col·locaran a cada municipi. Aquests seran la silueta en negre de cada dona entrevistada, al costat de la qual es situarà un codi QR, que permetrà, a través del telèfon mòbil, escoltar i visualitzar cada una de les entrevistes.

Les entrevistes s'han concentrat en diferents locals de la comarca, on s'han reunit les dones dels municipis més propers. Aquests locals han estat: el Consell Comarcal de la Cerdanya de Puigcerdà, el Palau de Congressos d'Alp, el Centre Cívic de Bellver de Cerdanya, el Local Social d'All i el Local Jove de Martinet. Així mateix, l'equip de gravació també s'ha desplaçat fins als domicilis d'aquelles dones que tenien impossible, per qüestions de mobilitat, acudir als centres acordats.

Un cop realitzades les entrevistes, el següent pas serà treballar en la segona fase del projecte: la recollida d'imatges gràfiques antigues dels diferents pobles, per vestir el muntatge dels vídeos; així com l'elaboració dels perfils i els codis QR.

Des del Consell Comarcal de la Cerdanya han agraït a les dones, així com per les seves famílies, "per la seva paciència i la seva generositat al llarg de les entrevistes i per l'immens regal que ens han fet". Aquest projecte compta amb el suport de l'Institut Català de les Dones, de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida, de la Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, de la Diputació de Girona i del Departament de Treball, Afers Socials i Família.