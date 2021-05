El covid-19 ja ha afectat al 10% de la població de l'Alt Pirineu i Aran

El covid-19 ja ha afectat aproximadament al 10% de la població de l'Alt Pirineu i Aran. Segons les darreres dades de Salut, en l'última setmana s'han confirmat 82 nous positius de coronavirus, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 7.007 casos. Respecte a la setmana passada, el risc ha baixat de 264 a 232 mentre que la velocitat de transmissió (Rt) ha pujat de 0,74 a 0,96. Recordem que quan l'Rt supera l'1 vol dir que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

Pel que fa a la vacunació, en la darrera setmana s'han injectat 2.532 primeres dosis, de manera que ja l'han rebut 24.106 persones. La pauta completa, mentrestant, l'han assolit 10.217 persones, 1.056 més que la setmana passada.

Per territoris, la comarca on empitjora més la situació és el Pallars Jussà, on l'Rt passa de 0,45 a 2,72. Cal recordar, però, que en territoris poc poblats la detecció de pocs casos fa pujar molt els índexs. El risc, mentrestant, ha passat de 108 a 443, mentre que el nombre d'hospitalitzats per covid-19 de la comarca ha passat de 2 a 1 en una setmana.

A Cerdanya, el risc també puja, de 168 a 283, mentre que l'Rt passa de 0,47 a 1,41. Baixa, en canvi, el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, de 7 a 2. L'Alta Ribagorça, que la setmana passada estava en situació de risc zero, està aquest divendres amb un risc de 12 (molt baix). L'Rt, mentrestant, ha passat de 0 a 0,42.

La situació, en canvi, millora a l'Alt Urgell, al Pallars Sobirà i a l'Aran. A l'Alt Urgell, el risc passa de 712 a 219 i l'Rt cau d'1,67 a 0,63. També baixa, de 3 a 1, el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Al Pallars Sobirà, el risc passa de 774 a 631, però l'Rt puja de 0,64 a 1,10. El que també baixa és el nombre de persones de la comarca ingressades per covid-19, de 9 a 5. Finalment, a l'Aran el risc baixa de 76 a 63, tot i que l'Rt puja de 0,29 a 0,85. Es manté en 1 el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran.