La revista Garona Nogueres dona a conèixer el seu primer número

Els responsables de Garona Nogueres, la nova revista de l'Aran, la Ribagorça i els Pallars, han començat aquest dissabte un seguit d'actes per presentar el projecte a diversos indrets del territori. La primera de les presentacions ha tingut lloc aquest dissabte al migdia a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, a Esterri d'Àneu, en un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde de la població, Pere Ticó, el director de l'Ecomuseu, Jordi Abella, el director de l'Editorial Gavarres -editora de la revista-, Àngel Madrià, i el director de Garona Nogueres, Guillem Lluch. A la tarda, s'ha repetit l'acte, en aquest cas als Jardins de Casa Mauri de la Pobla de Segur, amb presència de l'alcalde de la localitat, Marc Baró, i la periodista i escriptora, Laura Gordó, a banda de Madrià i Lluch.

Tal com expliquen des de la mateixa publicació en la presentació que obre el primer número, Garona Nogueres serà una revista semestral, que sortirà a la primavera i a la tardor, "i que té l'objectiu de recollir i posar en valor el patrimoni material i immaterial d'un territori i de la seva gent, també el lingüístic, especialment en el cas de l'Aran i la seva llengua pròpia". Tot plegat, assenyalen, "ho farem recollint la memòria oral de les persones que han habitat i habiten aquests territoris, coneixent aquelles iniciatives interessants que s'hi duen a terme o donant veu a aquells experts que els han estudiat des de diversos àmbits".

Des de Garona Nogueres assenyalen que "volem explicar com ha viscut i conviscut, com i on ha treballat, com s'ha divertit i com ha patit la gent d'aquests territoris", tot afegint que "volem donar veu a persones de gran reconeixement públic i també, i sobretot, a persones anònimes que amb el seu testimoni ens ajudaran a entendre un territori i la idiosincràsia de la seva gent".

El pal de paller de la revista és un dossier temàtic, que cada número gira al voltant d'un tema concret. En aquest primer, el tema triat han estat els oficis, i s'hi poden llegir articles sobre raiers, pastors, salineres, teixidors, moliners, llevadores o cistellers. També hi ha una conversa amb la reconeguda economista de Boí, Lourdes Beneria o perfils de gent anònima però amb un gran bagatge vital, com ara Maria Latorre, de casa Xollat de Perves, o Josep Serra, de casa Cavaler de València d'Àneu. Aquest primer número també inclou un retrat de família de Casa Masover de Buira, un text literari de Pep Coll, articles sobre Santa Maria de Mijaran, la maçoneria al Pallars, el romànic de Boí o el text d'Orrit, una excursió al tuc de Barlonguèra des de Montgarri, una entrevista a Anna Falguera, de Cusart, o un reportatge sobre l'Associacion Hemnes de Les escrit en aranès. En aquest primer número hi han col·laborat unes 25 persones.

Tot el Pirineu en un mateix volum

La revista s'edita conjuntament, de forma capicuada, amb Cadí Pedraforca, publicació de la mateixa editorial Gavarres que cobreix les comarques de l'Alt Urgell, el Berguedà, Cerdanya i el nord del Solsonès i que ja passa pel número 30, de manera que enguany complirà el 15è aniversari. Des de la revista assenyalen que aquest és "un format singular, però que permet fer realitat un dels objectius que perseguíem des de feia temps: crear una eina útil per ajudar a relligar el Pirineu superant aquells colls i ports de muntanya que sovint han fet dificultosa la relació entre valls i fugint d'aquelles cotilles administratives que molts cops s'han establert de forma artificial, separant arbitràriament comunitats humanes amb estrets vincles històrics". A banda de Cadí Pedrafroca i Garona Nogueres, l'Editorial Gavarres també edita les revistes Gavarres, Garrotxes i Alberes, totes amb el mateix estil, i dedicades a difondre i posar en valor el patrimoni material i immaterial dels territoris que cobreixen.

La revista té un preu de 10 euros i als Pallars, la Ribagorça i l'Aran es pot trobar a diverses llibreries o establiments de les localitats d'Isona, Tremp, Salàs de Pallars, la Pobla de Segur, Senterada, la Plana de Mont-ros, el Pont de Suert, Llesp, Barruera, Vilaller, Les, Vielha, Arties, Esterri d'Àneu, Alins, Llavorsí, Rialp i Sort.

Presentacions a Tremp, el Pont de Suert i Vielha

Després de les presentacions d'aquest dissabte a Esterri d'Àneu i la Pobla de Segur, Garona Nogueres es presentarà el divendres 21 de maig a les 18:30h a l'Epicentre de Tremp, en un acte que comptarà amb la participació de l'alcaldessa de la localitat, Maria Pilar Cases, l'escriptor Pep Coll, així com Madrià i Lluch. El dissabte 22 de maig, mentrestant, es farà una presentació a les 17h a la sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, al Pont de Suert, que comptarà amb la presència de la presidenta de l'ens, Maria José Erta, així com de l'economista Lourdes Beneria, a banda de l'editor i del director de la revista. El darrer acte de presentació es farà a Vielha, al santuari de Mijaran, el mateix dissabte 22 de maig, a les 19:30h. En aquest cas, a banda de Madrià i Lluch, participaran en l'acte la responsable de l'Àrea de Patrimoni Cultural del Conselh Generau d'Aran, Elisa Ros, i la síndica d'Aran, Maria Vergés.