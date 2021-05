Raimon Monterde deixa l'alcaldia de Sort i Baldo Farré assumirà el càrrec en funcions

SortL'alcalde de Sort, Raimon Monterde, ha anunciat aquest dimarts al matí que deixa l'alcaldia, quan encara queden dos anys del seu segon mandat. Monterde ho ha comunicat a través de les xarxes socials i després, en declaracions als mitjans de comunicació, ha deixat clar que els motius són únicament "personals i laborals, no va més enllà". Monterde ha deixat clar que continuarà amb el projecte de Som Poble i donant suport a la candidatura "treballant en el que pugui amb els projectes que s'han dissenyat per afrontar aquesta legislatura, però ho faré des del carrer".

Preguntat per si la gestió de la pandèmia ha estat el detonant que l'ha empès a deixar el càrrec, ha assegurat que no. "Han estat sis anys complicats tots ells, perquè des del 2015 que vam entrar, ja es preparava el referèndum, després ha vingut la pandèmia i la seva gestió, però no ha estat un fet determinant que m'hagi fet plegat".

La renúncia de Monterde, es farà efectiva els pròxims dies i el tinent d'alcalde, Baldo Farré, assumirà el càrrec d'alcalde en funcions. Posteriorment, tindrà lloc un altre ple d'investidura i, de moment, no s'ha volgut avançar qui serà el candidat. El que també s'ha explicat és que pròximament els regidors de Junts per Sort entraran a formar part de l'equip de govern, assumint responsabilitats. "Aquest pacte no té res a veure amb la meva sortida, ja que s'hauria fet igualment encara que jo no hagués plegat, i respon a una feina conjunta que hem anat fent els dos grups, que va començar amb l'acord d'investidura i que ha acabat amb aquesta entrada al govern", ha detallat Monterde.