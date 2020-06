Alcaldes i diputats de JxCat donen suport a crear ja el nou partit de Puigdemont

El 'no' de la direcció del PDECat a la proposta dels presos polítics del partit i de l'expresident Carles Puigdemont per confluir en un nou partit ha sacsejat l'espai polític de JxCat. En les darreres hores han proliferat missatges contraris a la decisió de l'executiva del Partit Demòcrata a les xarxes, però el moviment ha cristal·litzat amb un manifest que han signat alcaldes del PDECat, diputats i independents perquè es fundi ja la nova formació política. "Ens adrecem als nostres dirigents i referents polítics per animar-los a que impulsin sense més demora l'ordenació d'aquest espai polític", afirma el manifest. "Ha arribat l'hora de la concreció", sentencia, animant a incloure en aquest espai a la "pluralitat de tradicions i cultures polítiques" que fins ara han fet "confiança" en el projecte.

Demanen que les institucions estiguin "compreses amb l'assoliment democràtic de la independència" i "culminar el procés" de l'1 d'octubre. "Tenim el convenciment que això només serà possible si prèviament es procedeix a la constitució i ordenació d'aquest espai en una nova organització política", afegeix el text.

Més enllà del contingut del manifest, que anima a fer un nou partit, el més important d'aquest moviment és qui hi dona suport. En un moment de divisió interna al PDECat i de negociació in extremis amb la Crida, els noms amb carnet del partit de Bonvehí que signen el manifest són un indicador de què passarà si finalment hi ha trencament. I, en aquest sentit, hi ha alcaldes i membres del partit destacats que es desmarquen del posicionament de la direcció actual del Partit Demòcrata.

Entre els signants, que són 161 persones, hi ha l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l'alcadessa de Vic, Anna Erra; la diputada al Parlament Anna Geli; l'alcalde de Gandesa, Carles Ruz; la cap de llista a l'ajuntament de Sant Cugat, Carmela Fortuny; l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré; el secretari general del departament de Territori, Ferran Falcó; el diputat i regidor de Barcelona, Ferran Mascarell; Mercè Esteve, alcaldessa de Begues Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat; Joan Mir, president de la JNC a Girona; Toni Postius, cap de llista de JxCat a Lleida; l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell; o l'alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera.

També càrrecs institucionals de JxCat com el diputat de JxCat Josep Forne; el vicepresident del Parlament, Josep Costa; Lourdes Ciuró, que és membre de la direcció del PDECat; Marcel Padrós i Jordi Pairó, com a membres de la Crida; el director general de comunicació del Govern, Jaume Clotet; el director d'anàlisi i prospectiva, Josep Rius; l'historiador Pau Solà; la periodista Pilar Calvo; l'exdiputada de JxSí Ramona Barrufet; la diputada Gemma Geis; el secretari de la mesa, Eusebi Campdepadrós, el diputat Xavier Quinquillà o la diputada Teresa Pallarès, entre altres.

Els consellers del Govern Meritxell Budó, Miquel Buch i Damià Calvet, tot i que no el signen, també hi han donat suport.

Tinc el convenciment que ha arribat el moment. #junts pic.twitter.com/25a2Zyldaj — Meritxell Budó🎗 (@meritxellbudo) June 27, 2020

Aquest moviment afegeix de nou tensió a la cúpula del PDECat, que ahir es va emplaçar a seguir negociant amb la Crida. Malgrat que la direcció de Bonvehí vol temps per decidir què fa, l'entorn de Puigdemont ha posat ja la directa i està decidit a crear un nou partit des de zero. Ara per ara, la Crida rebutja fer una coalició 50-50 amb el Partit Demòcrata i Puigdemont aposta per crear una nova organització política en què conflueixin militants del PDECat, independents, membres de la Crida i càrrecs de JxCat. Si no hi ha acord a darrera hora, la divisió de l'espai de cara a les properes eleccions és ara el més probable.