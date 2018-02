Amnistia Internacional acusa Espanya de "restringir la llibertat d'expressió i de reunió"

Espanya va "restringir desproporcionadament el dret a la llibertat d'expressió i el dret de reunió pacífica de persones que donaven suport a la independència catalana", assegura Amnistia Internacional al seu informe sobre la situació dels drets humans al món 2017-2018, publicat aquest dijous. L'organització denuncia també que "els funcionaris encarregats de fer complir la llei que van controlar les protestes de l'1 d'octubre a Catalunya van emprar força excessiva contra manifestants pacífics que s'oposaven a una operació policial. La policia va disparar "cartutxos de fogueig i pilotes de goma, i va ferir de gravetat una persona, que va perdre la visió d'un ull", en referència al cas de Roger Español.

L'informe denuncia també que "a Madrid i Vitòria (País Basc), els tribunals van prohibir dues reunions públiques de suport al referèndum i que l'Ajuntament de Castelldefels (Catalunya) va dictar una prohibició general de l'ús dels espais públics per a l'organització a favor o en contra del referèndum".

Sobre l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'ANC i Òmnium, l'ONG denuncia que estan acusats de "sedició, un delicte definit de manera molt general". L'organització, però, no considera Sànchez i Cuixart presos polítics ni fa referència a l'informe a l'empresonament dels Jordis. Pel que fa als processos per enaltiment del terrorisme, Amnistia diu que "en molts casos, les autoritats van presentar càrrecs contra persones que havien expressat opinions que no constituïen incitació a cometre un delicte de terrorisme i que s'inscrivien entre les formes d'expressió permissibles d'acord amb el dret internacional dels drets humans". Cita com a exemples Cassandra Vera, condemnada pels seus tuits sobre Carrero Blanco, o els titellaires de Madrid.

Els joves d'Alsasua

Amnistia considera que el poder judicial espanyol continua "aplicant de manera desproporcionada la legislació antiterrorista", en el cas dels joves d'Alsasua empresonats per una baralla en un bar amb la Guàrdia Civil. També denuncia les sancions contra activistes dels drets humans i periodistes en virtut de la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa', que "podrien constituir restriccions il·legítimes del dret a la llibertat d'expressió, de reunió pacífica i d'informació". L'informe cita el cas de la periodista de Catalunya Ràdio Mercè Alcocer, multada per traspassar una línia policial no senyalitzada per intentar entrevistar un testimoni quan cobria una informació sobre el cas Pujol.

Tortures i maltractaments

Amnistia es refereix també a la sol·licitud d'extradició des de Suïssa de Nekane Txapartegi, acusada de col·laboració amb ETA, que va denunciar davant l'ONU tortures i maltractaments durant els cinc dies que va estar reclosa en règim d'incomunicació en una comissaria de policia de Madrid el 1999. L'ONG critica que "les seves denúncies de tortura no es van investigar exhaustivament" i alerta que "el Tribunal Constitucional va admetre un recurs presentat pel govern contra una llei del Parlament basc relativa al reconeixement i la reparació de les víctimes de violacions de drets humans al País Basc".

Refugiats no acollits

L'informe no s'oblida de l'incompliment per part del govern espanyol dels compromisos d'acollida de refugiats: Madrid havia de fer-se càrrec de 15.888 sol·licitants d'asil en aplicació del programa de reubicació d'emergència de la UE i al final de l'any n'havia reubicat 1.328, 592 de nacionalitat siriana.

Violència contra les dones

Amnistia es fa ressò de la mort de 48 dones (i 8 menors d'edat) a mans de les seves parelles o exparelles l'any passat a Espanya.

Desnonaments

"Milers de persones van patir desallotjaments forçosos sense garanties judicials adequades ni provisió d'allotjament alternatiu per l'Estat. Va haver-hi 26.767 desallotjaments per impagament de lloguer i 16.992 per execució hipotecària. La despesa pública en habitatge va continuar disminuint, tot i que persistia una gran demanda d'habitatge social assequible", diu Amnistia, i recorda que al juliol el comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU va admetre una denúncia contra Espanya per no haver proporcionat allotjament alternatiu a una família.

Impunitat i memòria històrica

Amnistia critica les autoritats espanyoles per "continuar tancant investigacions sobre crims de dret internacional comesos durant la Guerra Civil i el franquisme argumentant que els delictes denunciats -que incloïen desaparicions forçoses i tortura- no podien ser investigats a causa de la llei d'amnistia i la prescripció dels delictes". Denuncia també que l'Estat no doni suport a l'exhumació de restes de víctimes de desaparicions forçoses durant la Guerra Civil i el franquisme. També es fa ressò de la negativa de la justícia a investigar crims de dret internacional comesos contra ciutadans espanyols a Síria i Veneçuela.