Antoni Bassas entrevista la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, a partir de les 16 h

Antoni Bassas entrevistarà la diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez a l'Ara.cat a partir de les 16 h. Sánchez parlarà de les discrepàncies amb ERC i JxCat després que la CUP s'hagi desmarcat els últims dies de l'estratègia dels dos gran partits independentistes, que considera autonomista. Així ho ha manifestat avui Carles Riera quan ha anunciat a TV3 que la CUP no s'implicarà en el Consell de la República perquè "és simbòlic", i ho va dir la formació en consell extraordinari dissabte a Palamós, on es va acordar bloquejar el Parlament obrint la porta a forçar eleccions o deixar els escons buits en alguns plens, tal com va avançar l'ARA.

Sànchez parlarà també d'aquest possible escenari d'eleccions i sobre la possible aprovació dels pressupostos del govern de Pedro Sánchez per part dels dos grans partits independentistes. La CUP ja ha avisat que l'aprovació voldria dir, per a ells, "le gitimar el règim del 1978". "No entendríem que JxCat i ERC donessin suport als pressupostos, perquè sense l'alliberament dels presos i referèndum d'autodeterminació no s'ha de parlar de res", ha afirmat Riera.