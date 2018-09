Aragonès supedita el suport als pressupostos de l'Estat a un canvi de parer de la fiscalia al Suprem

El vicepresident de la Generalitat i president adjunt d'ERC, Pere Aragonès, ha avisat Pedro Sánchez que "no té sentit demanar el vot d'ERC i avalar la presó del seu líder", i ha assegurat que l'executiu espanyol pot tenir un paper clau en el procés judicial contra polítics independentistes. "Si és un bon soci per als pressupostos no pot ser un rebel maligne que ha de passar-se 30 anys a la presó", ha dit en una entrevista a 'El País', on ha subratllat que no demana res als jutges sinó al govern del PSOE, ja que "l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia General segueixen la seva orientació".

El també conseller d'Economia de la Generalitat ha assenyalat que intercanviar el suport als comptes de Sánchez pel vot a favor del PSC als pressupostos del Govern al Parlament seria una lògica que fa 20 anys tindria sentit, però que ara parlaran amb "totes les forces del Parlament".

La sentència del Suprem

Quan se li ha preguntat si advocaria pel desacatament de la sentència del Tribunal Suprem com va suggerir Quim Torra si els sobiranistes presos fossin condemnats, ha sostingut que "la resposta que hi pugui haver hauria de ser la que generi més consens en la societat catalana", i ha afirmat que és compartit "excepte per Cs i el PP que la solució no és la presó, sinó la política".

El vicepresident ha insistit que "seria un error una sentència que cronifiqui la situació de repressió contra la dissidència política" i que, si algú creu que empresonant aquests dirigents s'acabarà amb l'independentisme, està equivocat, ja que l'assumpte es resol amb diàleg. Una postura que expliquen als que vulguin escoltar, ha assenyalat quan se li ha preguntat per trobades com la de Junqueras amb el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Aragonès ha garantit que la seva voluntat és avançar en el diàleg amb el govern espanyol, cosa que ha d'"anar acompanyada de gestos clars i moviments", i ha avisat que la millor manera d'arribar a un acord és un referèndum pactat. "Això acabarà en un referèndum. La qüestió és si comencem a treballar-hi o esperem que la situació es degradi més", una opció que seria irresponsable, segons el vicepresident del Govern.

Cs i els llaços grocs

El vicepresident de la Generalitat ha sostingut que "queda clar que Cs vol la confrontació, amb Albert Rivera traient llaços en un municipi on no té ni un regidor", en referència a Alella (Maresme), on el president de Cs i la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, van retirar llaços dimecres passat. "Som davant la versió 2.0 de la recollida de signatures contra l'Estatut", ha assegurat Aragonès, que ha defensat que les institucions sí que poden posicionar-se respecte als llaços grocs, de la mateixa manera que hi havia pancartes contra la guerra el 2003, ha assenyalat.

Preguntat per si defensa utilitzar la llei de protecció de la seguretat ciutadana –coneguda com a 'llei mordassa'– contra grups que treuen llaços, ha dit que és una cosa que han de valorar els Mossos d'Esquadra, i ha afegit que, si fos policia i veiés persones amb la cara tapada i instruments tallants de nit, ho veuria com a mínim sospitós: "Veig lògic que s'identifiqui".