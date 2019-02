Arrimadas davant la porta oberta de la Casa de la República: "Jo no parlo amb fugats"

Visita llampec d'Inés Arrimadas al barri residencial de Waterloo on hi ha la Casa de la República, casa a l'exili de l'expresident Carles Puigdemont. L'encara líder de l'oposició al Parlament de Catalunya, s'ha desplaçat juntament amb una comitiva de tots els diputats del seu grup parlamentari just davant d'aquesta residència amb l'objectiu, ha dit, d'explicar-li que "La República no existeix", així ho deia amb exclamació inclosa, la pancarta que han desplegat. I, després de confirmar que es presentarà a les eleccions generals per al Congrés dels Diputats, aquest és el seu primer acte de precampanya, a Waterloo.

Arrimadas, primera política de primera línia i constitucionalista que ha anat fins a Waterloo (fins ara hi havia anat Albert Boadella, president de Tabàrnia) ha defensat que Ciutadans fa el que no fa el govern d'Espanya: "Explicar la situació dels catalans constitucionalistes a tot el món". La líder de Ciutadans a Catalunya s'ha justificat d'entrada dient que el seu partit va de manera "recurrent" a Brussel·les per reunir-se amb cossos diplomàtics i mitjans internacionals per impedir que "el separatisme parli en nom de Catalunya".

Però tant aviat com Arrimadas ha començat a parlar davant del micròfon també s'ha obert la porta de la Casa de la República, que ja s'havia preparat per la visita amb cartells demanant la llibertat dels presos polítics i un llaç groc al pany de la porta. Fonts de l'entorn de Puigdemont han explicat després que aquesta era clarament una oferta a entrar i dialogar. Però la líder de l'oposició ha respost que ella no parla amb "fugats de la justícia", sinó que els "fugats han de parlar amb els jutges". Per això ha reiterat que el que ha de fer Puigdemont és "entregar-se".



315x305 La porta de la Casa de la República oberta mentre Arrimadas parlava. / JÚLIA MANRESA La porta de la Casa de la República oberta mentre Arrimadas parlava. / JÚLIA MANRESA

Arrimadas ha retret a Sánchez que s'hagi assegut a parlar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè, als seus ulls, hi ha parlat com si fos un "president d'un Estat diferent a Espanya". "Com que això és indignant, tenim l'obligació de representar la majoria social de Catalunya", ha etzibat. També ha retret a l'independentisme que "es cregui que Waterloo, Brussel·les i Bèlgica és seva" igual que s'ho pensa amb el territori de Catalunya. Per això, ha reblat que "no permetrà" que el separatisme els digui a "quin racó" del planeta poden anar a defensar els catalans constitucionalistes.

Mirant al Congrés dels Diputats

Sobre el seu salt a la política espanyola, confirmat els últims dies per fer tàndem amb Rivera, Arrimadas ha assegurat que "no abandona Catalunya", sinó que seguirà defensant els constitucionalistes des del govern d'Espanya. Ha defensat que Ciutadans és l'únic partit que pot garantir la convivència davant un Govern de la Generalitat que se suma a vagues "ideològiques" convocades per un "terrorista condemnat", ha afirmat assegurant que es vulneren els drets de milers de catalans des d'un govern que anima a la protesta violenta i que tanca el Parlament quan li convé. Per això, ha demanat al separatisme que "tanqui xiringuitos" com la Casa de la República i "obri el Parlament".

Però la policia local vigilava l'acte a poca distància i des de l'entorn de Ciutadans eren conscients que no tenien gaire estona perquè aquesta no era cap manifestació convocada. Per això tota la comitiva ha marxat ràpidament després de respondre algunes preguntes dels mitjans. Aquesta tarda, han convocat un acte un un hotel de Brussel·les que, de fet, es va convocar amb posterioritat d'anunciar al visita a les afores de la residència on viu Carles Puigdemont.