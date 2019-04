L'expresident de la Generalitat Artur Mas torna als escenaris. Després que Marta Pascal suggerís en una entrevista a La Vanguardia la possibilitat de crear un nou partit -i sembrés el dubte sobre una eventual participació de l’expresident-, Mas ha tancat files amb Junts per Catalunya i Carles Puigdemont implicant-se en la campanya del 28-A. Tot, mentre plana la possibilitat del seu retorn a la política a partir del febrer del 2020, un cop acabada la inhabilitació pel 9-N.

Artur Mas va ser en el primer míting de JxCat a la fàbrica Fabra i Coats, a Barcelona, per inaugurar el tret de sortida de la campanya electoral. Després que la candidata per Barcelona, Elsa Artadi, reivindiqués JxCat com la formació dels "tres presidents" -en al·lusió a ell, Carles Puigdemont i Quim Torra- l'expresident Mas va ser l'encarregat de donar el principal missatge de la nit i instar a l'electorat a "premiar" la defensa de la unitat independentista. La seva intervenció no va deixar indiferent als cercles postconvergents, que des de fa mesos especulen sobre un hipotètic retorn de Mas enmig del desconcert de l'espai polític per les divergències estratègiques i la pugna entre sectors.

Aquest dimarts, a Tortosa, Mas ha estat un dels dirigents més ovacionats -juntament amb Puigdemont- i fins i tot Ferran Bel, número dos de Josep Rull a Tarragona, ha lamentat el seu pas al costat. Per a Bel, enquadrat en el sector moderat del PDECat, el "país" no ha tractat Mas com es mereixia. "Va ser una decisió difícil (...). La vas prendre. Alguns no hi estàvem d'acord", s'ha reivindicat, recordant el dia que Mas, per evitar eleccions anticipades i sumar amb la CUP el gener del 2016, va deixar pas a Puigdemont, ara exiliat a Waterloo.

651x366 La reaparició d'Artur Mas... i el pas endavant / ARA La reaparició d'Artur Mas... i el pas endavant / ARA

Des de l'entorn de Mas mantenen que ell es vol dedicar a la tasca d'expresident i que pretén "ajudar" des d'una posició institucional sense implicar-se de nou en la primera línia política. Ara bé, sempre deixen una porta oberta, assegurant que ell se sent un dels impulsors del Procés i "responsable" també de la situació.

Altres dirigents del PDECat no el situen tant com a futur cartell electoral d'aquest espai polític, sent presidenciable a la Generalitat, sinó com una figura clau per "endreçar", definitivament, la formació política. Els partidaris d'aquesta tesi consideren que reuneix el consens de totes les ànimes del PDECat i que podria contribuir a "ajudar" en la confluència definitiva amb Junts per Catalunya. "Podria tornar a assenyalar un nou lideratge", opinava aquesta setmana un alt càrrec de la Generalitat, amb la intenció que ungís, de nou, un successor aquest cop per dirigir el partit.

Ara bé, com conclou un dirigent amb experiència en això de la política del Procés: "Vés a saber on serem el 2020".