El BOE confirma que les comunitats recuperaran el control en la fase 3

Un cop els territoris entrin en la fase 3, seran les comunitats autònomes les que recuperin el control per decidir quan fan el pas a la "nova normalitat". Així ho va comunicar el president espanyol, Pedro Sánchez, la setmana passada i ho ha confirmat aquest dissabte el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) amb la publicació del decret que prorroga l'estat d'alarma fins al pròxim 21 de juny.

El text corrobora que "l'autoritat competent delegada" per adoptar noves mesures a partir de la fase 3 seran els presidents de les comunitats autònomes. Això significa que ja no necessitaran demanar al ministeri de Sanitat, com ha estat el procés habitual fins ara, que autoritzi si les regions sanitàries estan preparades per canviar de fase. Amb una excepció: encara no tindran competències per decidir sobre la llibertat de circulació.

"Seran les comunitats autònomes les que puguin decidir, als afectes de l'article 5, i d'acord amb criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase 3 en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva comunitat i, per tant, la seva entrada a la "nova normalitat"", recull el BOE.

Com va apuntar el ministre de Salut, Salvador Illa, aquesta mesura obre la porta a escurçar les fases. Amb aquesta premissa, la Generalitat podria posar fi a la desescalada a partir de dilluns a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu, que aleshores ja hauran entrat en la fase 3.

Tornada a l'escola a distància

La nova pròrroga de l'estat de l'alarma així mateix dona llum verda perquè les comunitats també recuperin les competències per gestionar la tornada progressiva a l'escola a les regions que arribin a la fase 2. "Durant aquest període, es podran mantenir les activitats educatives a través de les modalitats a distància i online sempre que resulti possible i encara que no sigui aquesta la modalitat prestacional educativa establerta com a forma específica d'ensenyament als centres", puntualitza.