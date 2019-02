Batet inicia sense oposició la recollida d'avals per liderar el PSC el 28-A

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, comença aquest dilluns la recollida de preavals per tornar-se a convertir en la candidata del PSC per Barcelona a les eleccions generals, segons confirmen fonts socialistes. La titular de Política Territorial al govern espanyol ha de recollir 150 avals abans de dimecres i, si ningú li disputa el lloc, el consell nacional del partit la proclamarà aquest cap de setmana cap de llista.

Batet oficialitza la intenció de repetir com a candidata després d'un cap de setmana en què el nom de Josep Borrell ha sonat al PSC i al PSOE com a cap de llista en comptes d'ella. La decisió d'Inés Arrimadas de fer el salt a Madrid va alimentar aquesta possibilitat en cercles socialistes, atesa la duresa de l'actual ministre d'Exteriors contra l'independentisme.

Però Miquel Iceta ja va deixar clar aquest diumenge que només li constava la voluntat de Batet d'encapçalar la candidatura del PSC a les eleccions del 28 d'abril, una versió que ha tornar a defensar aquest dilluns en roda de premsa el secretari d'organització socialista, Salvador Illa: "A data d'avui, l'única candidatura que ens consta és la de Meritxell Batet".

Batet va reiterar diumenge que estava en "disposició" de tornar a ser candidata i va fer gala de 'fair play' quan li van preguntar sobre una possible candidatura de Borrell: "Si ell fa aquest pas serà benvingut", va dir, en declaracions recollides per l'ACN. La trajectòria política del ministre espanyol, va afegir, és "molt lloable", cosa que "l'acredita" per concórrer "en qualsevol lloc".