La CUP manté l'aposta de Puigdemont i nega un acord amb JxCat i ERC per investir Sànchez

La CUP manté l'aposta per investir Carles Puigdemont després que hagi estat alliberat provisionalment de la presó de Neumünster. Així, ha contradit la portaveu del grup parlamentari de JxCat, Elsa Artadi, que aquest matí en una entrevista a TV3 ha anunciat que estava "lligat" un acord amb ERC i la CUP per investir Jordi Sànchez. "Aquest acord no existeix", ha aclarit Carles Riera en roda de premsa al Parlament, i ha afegit que "aquest ple no es convoca fruit de cap acord amb la CUP ni cap consens".

Riera ha subratllat que Puigdemont és "l'únic" candidat que representa un "embat democràtic amb l'estat espanyol" i que "qualsevol altre suposa una adaptació a la legalitat espanyola". "Per què no apostar per la tesi forta i la que ens està donant la raó a nivell internacional?", s'ha preguntat Riera. "No ho entenem", ha asseverat. El president del Parlament, Roger Torrent, comença aquest migdia una ronda de consultes telefònica per proposar un nou candidat i la CUP ja ha anunciat el seu posicionament. "Torrent ja s'ho deu imaginar el que li direm. No és nou", ha insistit.

La CUP considera que cal mantenir la "internacionalització" del conflicte i la via de la "unilateralitat". "La desobediència s'ha mostrat un acte efectiu", ha reiterat Riera, després que l'exili de Puigdemont estigui posant en escac la justícia espanyola.

Vot delegat de Puigdemont i Comin

A més, Riera ha reiterat que la formació anticapitalista està disposada a entrar a la mesa del Parlament per "assumir totes les responsabilitats" per investir Puigdemont. Davant la investidura de Sànchez, JxCat i ERC continuen necessitant els dos vots de Puigdemont i Toni Comín perquè tiri endavant. El cap de files de JxCat ja va delegar el vot en el ple d'aquest dijous, mentre que el diputat d'ERC encara no ha sol·licitat aquesta mesura.

Dijous a la nit en una entrevista al 324, el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, va assegurar que a Puigdemont se li havia permès el vot delegat pel fet que no podia sortir d'Alemanya arran de la seva detenció. Una situació que es manté després que l'Audiència de Schleswig-Holstein el deixés en llibertat provisional però sense possibilitat de sortir d'Alemanya sense autorització de la fiscalia. En aquest sentit, Comín es troba en el mateix escenari perquè la justícia belga el va deixar en llibertat però sense que pugui sortir de Bèlgica.