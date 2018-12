Els Mossos carreguen contra una manifestació antifeixista a Terrassa després d'una concentració de Vox

Els Mossos d'Esquadra han efectuat diverses càrregues contra membres de col·lectius antifeixistes que es manifestaven contra un acte convocat per Vox a la plaça Primer de Maig de Terrassa per commemorar els 40 anys de la Constitució espanyola. Els manifestants contra la concentració del partit d'extrema dreta han cremat alguns retrats del rei, banderes espanyoles i alguns exemplars de la Constitució i han cridat consignes com "Fora feixistes dels nostres barris" i "Ni un pas enrere contra el feixisme". En finalitzar la concentració, els agents han carregat contra els manifestants, que, segons fonts policials, han tirat pedres, llaunes de cervesa i diversos objectes contra la línia policial, a més de cremar alguns contenidors. De moment no consten ferits ni detinguts.

Aquest matí, en una altre acte del partit de Santiago Abascal a la Plaça 1 d'Octubre de Girona també s'han produït càrregues policials contra els manifestants antifeixistes, amb més d'una quinzena de ferits, que també protestaven contra la presència de Vox.