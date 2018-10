Carrizosa (Cs) assegura que els Jordis van tenir moltes "oportunitats" i "advertiments" per no anar a la presó

Un any després de l'entrada a presó de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, Cs continua avalant les mesures cautelars imposades als dos líders independentistes amb l'argument del respecte a la justícia. "La presó provisional s’ha confirmat en diverses instàncies i nosaltres respectem totes les resolucions judicials", ha dit aquest dimarts el portaveu del partit taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, que també ha brandat el lema de "tothom és igual davant la llei".

Carrizosa, però, no s'ha quedat aquí, i també ha afegit que "els polítics privats de llibertat no són les úniques persones privades de llibertat a Espanya, però segurament són les que han tingut més oportunitats i advertiments per no estar en la situació en què estan". Quan se li ha recordat que ni Cuixart ni Sànchez formaven part de cap partit ni candidatura quan van entrar a la presó, i que tampoc havien estat advertits per la justícia, el portaveu de Cs ha assegurat que sí que eren "persones polítiques" que comptaven amb "tot el suport del Govern".

Per la seva banda, el PSC ha tornat a qualificar de "desproporcionada" la presó provisional dels Jordis, però també ha volgut fer una crida a "separar, cada cop de manera més nítida, la via judicial i la via política". "No podem viure condicionats per la situació jurídica", ha afirmat la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, convençuda que "farem un favor a la ciutadania si decidim que el judici [als líders independentistes] es faci amb total normalitat" i la vida política no quedi "supeditada" a la situació dels presos.