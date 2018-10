Casado assegura compartir "moltes idees" amb Vox però demana "concentrar esforços" al voltant del PP

El PP no es desmarca públicament de Vox però demana aglutinar esforços al voltant del projecte dels populars per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dilluns que compartia "moltes idees i principis" amb el partit de Santiago Abascal –amb qui el líder popular ha assegurat tenir "una excel·lent relació"–, que ahir va aplegar 10.000 persones a Madrid. Ara bé, malgrat les coincidències, l'objectiu de Casado és que el PP lideri l'espai del centredreta i aglutini, també, els simpatitzants de Vox. "Hem d'optimitzar esforços, si el PP és hegemònic al centredreta tindrem la força suficient per fer fora Sánchez", ha assegurat Casado des de Barcelona, on ha presidit la junta directiva del PP de Catalunya, que ha de convocar oficialment el congrés extraordinari per substituir l'actual líder català, Xavier García Albiol.

Amb tot, Casado ha assegurat que no comparteix tota la ideologia de Vox i que se'n desmarca en determinades qüestions. Preguntat sobre en quins punts concrets discrepava del partit d'extrema dreta, el president popular només ha posat d'exemple el model autonòmic, del qual s'ha declarat un ferm defensor: "El model de les autonomies ha sigut un èxit". Però la defensa d'aquest model, per a Casado, no és incompatible amb "la reivindicació de la titularitat estatal de l'educació" o d'altres competències quan la seva gestió autonòmica no respecta la Constitució. Sobre immigració, Casado ha tornat a defensar buscar una solució a través de la "cooperació amb els països d'origen", mentre que no ha contestat sobre si es desmarca del discurs contra el feminisme que van fer ahir els líders de Vox.

"A Catalunya no hi ha terrorisme però hi ha violència"

Durant la roda de premsa, Casado també ha reivindicat el paper que ha tingut el PP a Catalunya els últims mesos i ha denunciat que "a Catalunya no hi ha terrorisme però hi ha violència, hi ha persecució". Una situació que, per al líder popular, només es pot resoldre aplicant, una altra vegada, l'article 155 de la Constitució d'una forma "extensiva", que afecti els Mossos d'Esquadra, l'educació, Institucions Penitenciàries i els mitjans de comunicació públics.

Si fa pocs dies Casado va demanar il·legalitzar la CUP, aquest dilluns ha tornat a demanar "mesures penals" contra els qui enalteixen el terrorisme. En aquest sentit, el president del PP ha posat d'exemple que "'energúmens' vagin a manifestacions amb pancartes de Terra Lliure, un fet que hauria d'avergonyir qualsevol partit, és un escàndol, perquè Terra Lliure va fer 200 atemptats", ha defensat. Casado ha rectificat i ha parlat "d'atemptats" en comptes "d'assassinats", com havia dit al principi de la roda de premsa.

Congrés extraordinari del PP a Catalunya el 10 de novembre

"El PP ha de tornar a ser el partit de referència del constitucionalisme a Catalunya". Sota aquesta premissa, Pablo Casado ha avalat el canvi a la direcció del PP a Catalunya que Xavier García Albiol va anunciar la setmana passada. La junta directiva dels populars catalans s'ha reunit aquest migdia per convocar oficialment el congrés extraordinari per al 10 de novembre. Entre els noms que hi ha damunt la taula per substituir l'exalcalde de Badalona, el del diputat Alejandro Fernández és el que sona amb més força. Fernández ja va donar suport a Casado en la cursa per substituir Rajoy.

540x306 Imatge de la Junta Directiva del PP a Catalunya, presidida per Casado / ACN Imatge de la Junta Directiva del PP a Catalunya, presidida per Casado / ACN

Els militants que vulguin aspirar a la presidència del PP a Catalunya hauran de presentar els seus avals entre el 15 i el 16 d'octubre. Durant aquesta setmana, el comitè organitzador del congrés extraordinari –presidit pel vicesecretari territorial Josep Llobet– haurà d'aprovar el model d'avals. Un cop estigui validat, els aspirants a liderar el partit podran començar a recollir avals. El 18 d'octubre es farà la proclamació oficial de precandidats, que tindran del 19 al 29 d'octubre per fer campanya interna. El 30 d'octubre, la militància podrà votar els precandidats i també els compromissaris que participaran en el congrés del novembre, els quals hauran d'escollir el candidat final a presidir el partit.

Casado considera que les eleccions municipals són crucials perquè el PP demostri que recupera posicions a Catalunya. En aquest sentit, ha assegurat que Badalona i Castelldefels seran dues de les alcaldies que els populars podrien tornar a dirigir. En el cas de Barcelona, Casado ha demanat al PSC que se sumi a un possible pacte constitucionalista que pugui sorgir després dels comicis municipals.