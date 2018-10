"Fatxes" a molta honra

Per megafonia sona 'El Novio de la Muerte' mentre 10.000 persones i les seves respectives banderes d’Espanya s’agiten eufòriques. Canten a ple pulmó al palau de Vistalegre, antiga plaça de toros al barri obrer de Carabanchel, reconvertida per un dia en feu d’extrema dreta. És l’Espanya de l’'A por ellos', que està de festa. Celebra l’expansió de Vox, la formació que està liderant la batalla judicial contra els polítics independentistes i recollint els fruits en enquestes que apunten a una entrada al Congrés. Avui aquesta Espanya es pot treure la careta i autoafirmar-se “fatxa” sense complexos. Se senten legitimats pel gir del PP i Cs. Estan de moda.

El partit ha concebut l’acte com l’assalt definitiu a l’esfera 'mainstream'. L’oportunitat per ensenyar múscul i posar la por al cos a les formacions parlamentàries que una nova amenaça els aguaita per la dreta. Els organitzadors han treballat fins a l’últim detall: obstinats a presentar una imatge d’ordre, la seguretat de l’acte evita que es colin elements amb aspecte ultra i fa èmfasi a demanar “disciplina” als assistents, vinguts de tota Espanya i d’aspecte heterogeni: des del pijo de l’'upper' madrileny fins a l’exmilitar jubilat, passant per fitxatges estrella com Fernando Sánchez-Dragó o Hermann Tertsch.

En general, el públic segueix les ordres i es manté calmat. Els ànims es desfermen només quan és hora de fer tronar les parets de l’antiga plaça de toros al crit de “Visca Espanya”, “Puigdemont, a presó” o quan s’entreguen amb eufòria a l’ovació en sentir les crides antiimmigració, antiindependentistes o antifeministes des del faristol. Entre les propostes més aplaudides, la d’eliminar les autonomies, derogar les lleis de violència masclista i memòria històrica o deportar tots els immigrants. “Els espanyols sempre primer”, promet el secretari general, Javier Ortega, estrella del partit als judicis de l’1-O.

Vox vol ser una alternativa a la dreta “acomplexada”. La “dreteta covarda” del PP i Ciutadans, segons la defineix el president de la formació, Santiago Abascal. Aquest jove enclenxinat, amb barba 'hipster' i fill d’un històric del PP flirteja amb el discurs franquista, sense fer-ho explícit, però ho amaneix amb referències que ressonen a Trump i Salvini per acompassar-se amb el signe dels temps. Assegura que “no demanarà perdó” pel passat i es creix amb les crítiques d’“Iglesias, Sánchez i Torra”, que els diuen “fatxes” des d’una “superioritat moral” que era capaç de “silenciar” la dreta del PP. Ja no callaran, diu. Per molt que els diguin “xenòfobs, retrògrads i fatxes”: “Perquè els insults i els 'sanbenitos' ens els posem com a medalles al pit”. S’autoanomenaran fatxes o feixistes sense amagar-se: “Digueu-nos com vulgueu. Vox és l’Espanya gran, l’Espanya alegre, l’Espanya decent, l’Espanya lliure”, sentencia, afegint dos adjectius a l’arnat eslògan franquista.