Ciutadans s'obre a ampliar el seu suport també a una cinquena pròrroga i als pressupostos

L'oposició sense concessions i les crítiques furibundes de Ciutadans al PSOE de l'època d'Albert Rivera sembla que han passat a la història amb l'arribada d'Inés Arrimadas a la presidència del partit taronja després de la patacada electoral a les últimes eleccions espanyoles. El suport dimecres a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma ha obert una etapa de desgel –aquesta sí que real– entre les dues formacions. La prova més evident és que avui Ciutadans no ha descartat avalar una cinquena pròrroga i fins i tot ha deixat entreveure que podria donar suport als pressupostos de l'Estat per fer front a la crisi del coronavirus.



Així, la presidenta de Cs ha evitat avui assegurar que no donaran suport a una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma. "No puc avançar pantalles", ha afirmat en una entrevista a Antena 3, i ha afegit: "El que sé és que la votació de dimecres era per a 15 dies i no per a 15 mesos", a més de remarcar que aposta per "sortir de manera ordenada com abans millor". Arrimadas ha dit que caldrà veure si el govern espanyol "va rectificant", i ha destacat que "s'estan veient alguns canvis gràcies, entre altres coses", a la seva negociació. La líder de Cs ha defensat la decisió de votar sí i l'acord amb Pedro Sánchez i ha considerat que van fer allò "correcte".



"M'ha valgut molt la pena aquesta votació si hem pogut salvar vides i salvar llocs de treball", ha dit Arrimadas, que ha insistit que Espanya no estava preparada perquè decaigués l'estat d'alarma aquest cap de setmana. La líder de Cs ha afirmat que cal que l'executiu comenci a preparar un "pla B" i ha celebrat el preacord entre el govern espanyol i els agents socials sobre els ERTO: "Alguna cosa es comença a moure". Unes afirmacions que mostren el canvi de sintonia entre dos partits que fins fa uns mesos es tiraven els plats pel cap amb retrets i desqualificacions.



Aquest nou clima d'entesa s'ha vist reforçat també avui quan el president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha ofert mà estesa al govern espanyol per negociar uns pressupostos que facin front a un "canvi absolut de paradigma econòmic" i incloguin mesures "adients" per combatre la pandèmia i "l'angoixant" situació econòmica. En la mateixa línia de l'oferiment al Govern per negociar els pròxims pressupostos de la Generalitat, Carrizosa també ha manifestat la voluntat de Cs de "col·laborar i buscar el consens" per tirar endavant uns pressupostos estatals per a la reconstrucció.



Tot i així, ha defensat que es tracta d'una "qüestió de responsabilitat" en unes circumstàncies concretes i que en cap cas s'ha d'interpretar com un canvi d'aliances ni d'estratègia. Avui mateix el vicepresident segon, Pablo Iglesias, ha descartat, com ja va fer ahir el secretari d'organització dels liles, Pablo Echenique, que l'acord que va segellar el govern "en el seu conjunt" amb Ciutadans per tirar endavant la pròrroga vagi més enllà d'aquest decret, perquè es tracta d'una formació que "està als antípodes ideològica no només d'Unides Podem" sinó també del programa que van acordar amb el PSOE per conformar l'executiu de coalició. Tot i lloar "l'altura política" que ha demostrat, a parer seu, Ciutadans amb el seu suport a l'estat d'alarma "tot i estar tan lluny" d'Unides Podem, Iglesias ha subratllat que "és evident" que no podrien governar amb ells i que és "una força política que governa amb el PP i Vox".



Unes paraules que s'adiuen amb les que va pronunciar ahir la vicepresidenta de l’executiu, Carmen Calvo, que va deixar clar que preveuen mantenir l’entesa amb ERC al Congrés al llarg d’aquesta legislatura. Era la seva resposta a les manifestacions del líder d’ERC, Oriol Junqueras, que en una entrevista a Ràdio 4 havia advertit que després de l’acord de dimecres amb Ciutadans per a la pròrroga de l’estat d’alarma l’executiu de Sánchez ha de triar entre el partit d’Inés Arrimadas o ERC i la majoria de la investidura.

“No hi ha canvi d’aliances, nosaltres som un govern progressista” i “nosaltres acompanyem ERC i ERC ens acompanya”, va dir la vicepresidenta, que va atribuir el no d’ERC al decret de l’estat d’alarma a “la seva competició electoral” amb JxCat. Sigui com sigui, sembla que alguna cosa s'ha mogut i que en les pròximes setmanes l'entesa entre Ciutadans i el PSOE podria deixar de ser puntual per ser més sòlida.