Colau amenaça amb plegar si no hi ha consens intern

La renúncia de Xavier Domènech ha fet aflorar les tensions als comuns que fins aleshores s’havien mantingut -més o menys- en privat. Fins al punt que, segons diverses fonts consultades, dilluns passat la màxima figura del partit, Ada Colau, va amenaçar amb dimitir si no cessaven els entrebancs dels sectors més crítics, especialment els que havien estat més propers a Domènech. Fonts oficials de la formació descarten que aquesta situació arribi a donar-se, tenint en compte que la nova executiva es va escollir en primàries a principis d’estiu i que el partit ja està centrat en les eleccions municipals del maig del 2019. Altres fonts afirmen que es tracta d’un avís fruit de la tensió però sense cap intenció de concretar-se, i encara hi ha algú que nega haver sentit cap amenaça. Una hipotètica dimissió de Colau conduiria probablement el partit cap a la repetició de les primàries.

A causa de les disputes, Colau va haver de posposar el debat sobre el nucli dur de l’executiva, sense ni tan sols presentar públicament la seva proposta. Sí que va aconseguir, en canvi, un acord unànime perquè l’acompanyin dues persones més en la coordinació general (Ramon Arnabat, regidor de Vilafranca en Comú, i Candela López, primera tinent d’alcalde de Castelldefels) i per renovar la presidència del grup parlamentari, que ha deixat Domènech i passarà a exercir Jéssica Albiach, propera a les tesis de Colau.

Les diferents famílies pugnen per influir en l’estructura i, sobretot, en el futur d’un partit que encara no ha acabat d’arrencar. Ahir la nova direcció va donar una treva als crítics en anunciar que manté Elisenda Alamany com a portaveu del grup parlamentari, però dilluns la reunió de l’executiva no va ser precisament una bassa d’oli. Segons diverses fonts consultades per l’ARA, ni tan sols va esquivar la polèmica la proposta -aprovada per unanimitat- de la nova coordinació general. Colau pretenia afegir-hi també una quarta persona, el diputat al Congrés Joan Mena, però va ser el seu propi partit, EUiA, qui va vetar el nomenament. Mena no forma part del cercle de confiança de l’actual coordinador general d’EUiA, Joan Josep Nuet, que va lamentar que Colau plantegés el seu nom sense haver-ho consensuat prèviament amb ell.

Les quotes dels partits continuen sent les protagonistes en les discrepàncies i es van configurant dos bàndols, malgrat que no són estancs. En un, el més alineat amb Colau, hi hauria Barcelona en Comú, ICV i una part d’EUiA. En l’altre, més crític amb l’actual direcció, se situarien, entre d’altres, Terrassa en Comú, una altra part d’EUiA, els antics col·laboradors estrets de Domènech i els dirigents independentistes. La voluntat, segons apunten algunes fonts properes a Colau, és “acabar amb les quotes partidistes” per poder representar millor l’espai dels comuns. Teòricament aquest ha estat l’objectiu des del primer moment, tot i que les mateixes fonts reconeixen que no s’ha aconseguit.

Els canvis al Parlament

Jéssica Albiach és la nova presidenta del grup de Catalunya en Comú - Podem al Parlament. Ho van decidir formalment ahir els diputats de la formació, tot i que la decisió ve avalada per Colau i la nova executiva. Albiach és una de les poques cares que es mantenen des de la passada legislatura, aleshores a les files de Podem, tot i que ràpidament va anar allunyant-se de la direcció del partit que aleshores coordinava Albano Dante Fachin. Ahir era ella mateixa qui en roda de premsa confirmava que rellevava Domènech al capdavant del grup. “El llegat de Domènech és imprescindible i és el projecte de tot l’espai polític”, va asseverar, tot garantint que mantindria la línia política del seu predecessor. L’acord al Parlament també inclou la continuïtat d’Elisenda Alamany com a portaveu i de Marc Grau com a coordinador del grup. Tots dos, persones importants de l’antic pinyol de Domènech.