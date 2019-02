Colau, sobre Elisenda Alamany: "Jo el que faria és dimitir"

La coordinadora de Catalunya en Comú i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha referit a la decisió d'Elisenda Alamany de deixar avui el grup parlamentari dels comuns i continuar, de moment, com a diputada no adscrita. Segons Colau, el que hauria de fer és "dimitir" i fer-ho, ha dit, per coherència amb les seves idees i amb el projecte Sobiranistes, que és la plataforma crítica amb el projecte dels comuns que, segons ha avançat 'Nació Digital', Alamany voldria convertir ara en un nou partit. Colau ha assegurat, en una entrevista a TV3, que Alamany no els ha explicat res d'aquesta iniciativa però que, en qualsevol cas, per coherència hauria de dimitir. "Jo el que faria és dimitir", ha sentenciat.

L'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que la que va ser número dos de Xavier Domènech en les últimes eleccions generals va deixar de ser portaveu de Catalunya en Comú perquè "ella va voler", però que "ningú no li havia demanat". "Ja ens explicarà ella els detalls del seu nou camí", ha defensat. En un comunicat públic, el grup dels comuns va lamentar ahir haver-se assabentat de la decisió, d'Alamany a través de la premsa i li va reclamar que abandonés l'escó "obtingut en representació d'un projecte col·lectiu".

La convocatòria electoral: "Un risc molt gran"

Colau també s'ha referit a com encara la formació la convocatòria d'eleccions generals i no ha entrat a confirmar si qui és la seva mà dreta a l'Ajuntament, Gerardo Pisarello, serà el cap de llista o no. Segons l'alcaldessa, encara no s'ha pres cap decisió sobre cap nom. "Tenim gent molt bona i haurem de veure on és més útil cadascú", ha defensat –Pisarello, de fet, estava previst que encapçalés el projecte de BComú a les europees– després de deixar clar que Jaume Asens, que també havia sonat com a possible integrant de la llista, forma part de la seva candidatura per intentar repetir l'alcaldia. Però no ha tancat la porta a cap opció.

Per a Colau, la convocatòria d'aquestes eleccions és un "error històric", perquè considera que era el moment d'aprofitar el govern del PSOE per "estabilitzar un període de diàleg" i avançar en aspectes com la regulació dels lloguers. Segons la líder dels comuns, l'avançament electoral és un "risc molt gran". Sobretot, diu, després d'haver vist l'ascens de VOX a Andalusia. "Hem vist que les dretes s'estan organitzant", ha remarcat, i ha recelat també d'un possible pacte de govern entre socialistes i Ciutadans.