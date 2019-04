L'ex número 2 de Comunicació de la Moncloa, investigat a l'Audiència Nacional per l'espionatge a Iglesias

El jutge instructor del cas Tàndem, Manuel García Castellón, ha imputat per presumpta revelació de secrets l'exdirector d'Informació Nacional de la Moncloa que va dimitir divendres passat, Alberto Pozas, després de la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. El periodista va deixar el càrrec un cop es va fer públic que el comissari jubilat José Manuel Villarejo va dir davant el magistrat que Pozas li havia fet arribar quan era director de la revista 'Interviú' un 'pen drive' amb informació del partit extreta d'un telèfon d'una antiga col·laboradora de Pablo Iglesias.

Pozas ha marxat aquest migdia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions als mitjans després de declarar davant García Castellón en el marc de la peça número 10 del cas Tàndem, en la qual s'investiga la documentació que Villarejo tenia sobre el secretari general de Podem. Estava citat com a testimoni, però la seva condició ha canviat després de l'interrogatori i haurà de tornar a comparèixer acompanyat de la seva defensa. Segons el presumpte cap de la trama, va arribar aquest 'pen drive' a la redacció d''Interviú' i Pozas no hi va veure prou contingut per publicar-ne res i el va fer arribar a Villarejo. Aquest, segons va declarar, no hi va veure "interès policial" després d'analitzar-lo.

La setmana passada Pozas va lamentar que està sent "utilitzat per atacar el govern i el president" i que és per això que va presentar la dimissió. "A sobre, la situació m'impedeix ni tan sols opinar sobre el que està passant", va afegir. Quan se li ha preguntat sobre aquest episodi, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, l'ha desvinculat de la tasca de Pozas a la Moncloa i ha emfasitzat que són fets anteriors, informa Dani Sánchez Ugart.