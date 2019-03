Cs i el PP intenten frenar el decret de paternitat de Sánchez

Els lletrats del Congrés han avalat aquest dimecres la tramitació dels decrets llei socials del govern espanyol de Pedro Sánchez, però han considerat que poden ser tramitats com a projectes de llei perquè els grups hi puguin introduir modificacions en forma d'esmena. En una reunió de la mesa de la cambra baixa espanyola, presidida per la popular Ana Pastor, que va encarregar l'informe als serveis jurídics parlamentaris, s'ha validat la tramitació per part de la diputació permanent –l'òrgan que substitueix el ple després de la dissolució de les Corts com a conseqüència de la convocatòria d'eleccions– i s'ha aclarit que, si la majoria de la diputació així ho vol, els grups poden iniciar un tràmit per introduir modificacions al text, i no només dir sí o no a la seva globalitat, fet que allarga la tramitació.

Això afectarà tots els decrets en marxa, excepte el del permís de paternitat, que està pendent d'un informe ampliatori encarregat als serveis jurídics perquè Cs considera que afecta una llei orgànica, i que, per tant, la seva tramitació pot ser paralitzada, tot i que el PSOE defensa que no afecta cap llei orgànica. Mentre el Congrés no es pronunciï, el decret està en vigor, tot i que entrarà en vigència a partir de l'1 d'abril. La presidenta ha convocat una nova reunió de la mesa per demà, dijous, per decidir, amb l'informe sobre la taula, sobre la tramitació d'aquest decret. Segons ha explicat el representant de Ciutadans a la mesa, Nacho Prendes, el decret modifica la llei orgànica d'igualtat del 2007, i la legislació prohibeix que les lleis de rang orgànic puguin ser modificades per una norma extraordinària com el decret llei.

La tramitació dels decrets s'ha de fer abans del 20 de maig, segons l'informe dels lletrats, que és quan es tornaran a constituir les Corts que sortiran de les eleccions del 28 d'abril. En una entrevista a La Sexta, Pastor ha defensat haver demanat els informes als lletrats perquè hi ha "dubtes raonables" sobre la tramitació dels decrets, i ha afirmat que la seva funció és "recordar" als poders executius quines són les normes parlamentàries, per defensar-se de les acusacions d'haver perdut la "neutralitat" que li han arribat des del PSOE.

El secretari general del grup parlamentari socialista, Rafael Simancas, ha insistit avui en les acusacions, i ha afirmat que el PP i Cs estan duent "al límit del delicte de prevaricació" la utilització dels mecanismes parlamentaris per frenar la tramitació dels decrets. Segons ell, els reials decrets s'han de sotmetre a la convalidació del Congrés en ple o en diputació permanent, i les excuses que estan posant els dos partits "són fraudulentes", perquè no hi ha cap precepte de la llei orgànica afectat pel decret.

El PP presentarà recurs al TC

Paral·lelament, el PP preveu presentar aquesta setmana davant el Tribunal Constitucional un recurs contra aquests decrets llei, després que la Junta Electoral Central hagi rebutjat prohibir les rodes de premsa governamentals d'aquests dies. El partit considera que no es compleixen els requisits per a la tramitació en forma de decret, que passen per l'"extraordinària i urgent necessitat". "A Espanya un no pot governar com a un li surti dels decrets", ha afirmat Pablo Casado en un acte a Saragossa, on ha promès "arribar fins al final" en la lluita contra els decrets.

El portaveu adjunt del PP al Congrés, Rafael Hernando, ja va avançar ahir que el partit estava estudiant la possibilitat d'acudir al Tribunal Constitucional per impedir el que considera un ús "electoralista" dels consells de ministres per part del govern de Pedro Sánchez.