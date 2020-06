EN DIRECTE | Espanya preveu l'arribada dels primers vols de fora l'espai Schengen a partir de dijous

Espanya es prepara per reobrir les fronteres fora de l'espai Schengen després que la Unió Europea estigui ultimant una llista de països per recuperar la circulació de ciutadans a partir de l'1 de juliol. En total, Brussel·les ha elaborat un llistat de quinze països, en el quals inclou el Marroc i la Xina, però el govern espanyol ja ha advertit que només permetrà l'accés de ciutadans procedents d'aquests països sempre i quan Rabat i Pequín també aixequin el veto als ciutadans de l'Estat.

La data prevista per a la reobertura de fronteres per part de la UE havia de ser l'1 de juliol, però la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assenyalat que no preveuen l'arribada dels primers vols de fora de l'espai Schengen fins dijous o divendres. Per aquesta raó el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha prorrogat una setmana més el veto a l'arribada de ciutadans internacionals tenint en compte la llarga deliberació sobre l'assumpte a Brussel·les, ja que no es publicarà un llistat definitiu fins demà dimecres mateix.

Fa dies que el govern espanyol intenta engreixar la diplomàcia amb el Marroc, que manté el veto a l'accés des d'Espanya, el que pot produir un estiu inèdit sense operació Pas de l'Estret de vacances al país del Magrib. Cada any s'hi desplacen un total de 760.000 cotxes. Montero ha insistit que "és molt important la reactivació de moviments internacionals" i ha defensat les mesures de control als aeroports, qüestionades pel PP, que demana una prova PCR en origen per evitar casos importats de coronavirus.

En la mateixa línia que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ahir dilluns titllava de "bogeria" la pretensió de "blindar" les fronteres de possibles nous casos, la ministra portaveu ha assenyalat que és "irresponsable alentir fal·làcies sobre aquest tema" i que els PCR tampoc serien una garantia perquè podria haver-hi un contagi durant el vol. En aquest sentit, ha recordat que la UE no les recomana de forma genèrica.

Primer viatge de Sánchez des de l'inici de la pandèmia

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reunit aquest dimarts el consell de ministres poc abans de realitzar el primer viatge a l'estranger des de l'inici de la pandèmia. La Moncloa va anunciar ahir amb poques hores d'antelació que Sánchez participaria a la cimera sobre el Sahel a Mauritània. Està previst que durant la tarda realitzi una roda de premsa des de Nouakchott, la capital del país, per valorar la trobada i altres temes candents de l'actualitat.

El govern espanyol frisa per poder arribar aquesta setmana a un gran pacte de reconstrucció al Congrés arran de la crisi del coronavirus. Tant el PSOE com Unides Podem van deixar caure la setmana passada una de les mesures estrella del partit lila, l'impost als rics, per intentar arribar a un acord amb el PP. Però de moment el partit de Pablo Casado, malgrat la moderació en el to, ha presentat més d'un centenar d'esmenes a les propostes del govern espanyol a la comissió de Reconstrucció social i econòmica al Congrés.

Incertesa sobre la taula de diàleg

Sánchez vol presentar un acord a Espanya com una mostra de l'enteniment polític davant Brussel·les, en ple debat també sobre el fons de reconstrucció europeu. D'altra banda, busca tenir un element més per poder demostrar que és possible presentar uns pressupostos "transversals" que uneixin tant e PP, Ciutadans, com també el socis d'investidura PNB i Esquerra. Però a les portes del juliol i la previsió de la presentació del sostre de despesa, la primera pedra per elaborar els comptes, abans de les vacances d'agost, el govern espanyol torna a dubtar sobre què fer amb la taula de diàleg.

La Moncloa es va comprometre amb ERC a reunir-la durant el juliol però tant el president espanyol com alguns ministres ja han mostrat escepticisme amb el diàleg amb la Generalitat, de la mateixa manera que ha fet el president del Govern, Quim Torra, mentre els republicans continuen exigint que es compleixin els compromisos polítics. A l'altra cara de la moneda hi ha Ciutadans, que ja ha advertit que serà molt "difícil" negociar uns pressupostos si Sánchez manté el que anomenen la taula de la "vergonya".

En aquest consell de ministres estava previst que s'aprovés el nou pla Renove per ajudar al sector de l'automòbil però al final es deixa per més endavant, segons han informat fonts del govern espanyol.