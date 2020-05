El govern espanyol ultima els contactes amb PNB i Cs per aconseguir una última pròrroga de l'estat d'alarma

En ple incendi polític per les contínues polèmiques enfronten govern espanyol i oposició –l'última, la dels relleus a la Guàrdia Civil pel polèmic informe sobre el 8-M–, la Moncloa malda per aconseguir una sisena i, aquest cop sí, última pròrroga de l'estat d'alarma. És a dir, quinze dies més de mesura excepcional fins al 21 de juny, quan la majoria de territoris de l'Estat ja gairebé estiguin en la nova normalitat, després que el ministeri de Sanitat obrís la porta a accelerar la desescalada: per una banda permetent la mobilitat entre zones frontereres en fase 3, i per l'altra plantejant escurçar de dues a una setmana el canvi de fase.

"S'està treballant per veure si és possible", resumeixen fonts de l'entorn de la vicepresidenta Carmen Calvo, una de les encarregades, juntament amb a portaveu del PSOE al Congrés, de tornar a mesurar forces per si poden tirar endavant una sisena pròrroga de l'estat d'alarma. Ciutadans i el PNB tornen a ser els aliats prioritaris aquesta vegada, però el govern espanyol ha hagut de reconstruir els ponts després del pacte per sorpresa amb EH Bildu la setmana passada. Ara bé, ha aconseguit que tant el partit taronja com els nacionalistes bascos continuïn oberts a negociar. El portaveu de Cs al Congrés, Edmundo Bal, que és la nova cara visible del partit després de la recent maternitat d'Inés Arrimadas, s'avenia ahir dijous a tornar a arribar a acords, tot i que admetia que encara no hi ha concrecions.

El PNB anima Sánchez a "demostrar" que són el "soci prioritari"

El president del Partit Nacionalista Basc, Andoni Ortuzar, ha reptat aquest divendres el president espanyol, Pedro Sánchez, a "demostrar" que el PNB continua sent "el seu soci prioritari". En una entrevista a Radio Euskadi recollida per l'agència Efe, Ortuzar ha recordat que tenen un acord d'investidura "escrit i firmat" segons el qual el líder socialista "quan hi hagués reformes legals de profunditat, abans de consultar-les amb altres partits, el govern [espanyol] havia de fer-ho amb el PNB". Els nacionalistes bascos busquen així fer-se valer enfront d'EH Bildu en plena cursa electoral per als comicis a Euskadi del 12 de juliol.

Però l'acord segellat aquesta setmana per transferir la gestió del nou ingrés mínim vital a Euskadi i Navarra s'ha interpretat com una compensació a un futur sí dels nacionalistes bascos. Queda la incògnita de què pot esgarrapar Ciutadans aquest cop, mentre que el PSOE també ha mantingut contactes amb ERC però no confia en un canvi d'última hora dels republicans i ja deixa per a després de l'estat d'alarma qualsevol nova entesa. També hi ha hagut contactes amb els dos diputats de Més País, el partit d'Íñigo Errejón, perquè es mantinguin en el sí, així com amb el diputat de Compromís Joan Baldoví perquè abandoni el no de l'últim debat d'investidura.

De moment el Congrés ja ha previst el debat per a dimecres que ve, a l'espera que Sánchez anunciï dissabte, que ha fet fins ara, si al final demanarà la pròrroga. Calvo va assenyalar dilluns en la comissió de reconstrucció del Congrés que només demanarien una nova pròrroga si tenien els suports assegurats.