Cs proposa al Congrés que insti el govern espanyol a no indultar els "responsables del cop separatista"

Ciutadans ha registrat aquest divendres una proposició no de llei per tal que el Congrés, si s'aprova, insti el govern espanyol a "no concedir l'indult, ni cap altra mesura de privilegi, als que resultin responsables del cop separatista comès a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre" de l'any passat si les sentències són condemnatòries. El partit taronja ha presentat l'escrit el mateix dia en què la Fiscalia ha presentat els escrits d'acusació contra els dirigents independentistes processats (demana penes de presó per a tots ells, la més gran, de 25 anys, per a Junqueras).

En un altre punt del text, el partit taronja també proposa votar al Congrés que el principi d'igualtat davant la llei "exigeix desterrar qualsevol indici d'impunitat en el comportament dels responsables polítics que hauran de respondre davant dels tribunals pels possibles delictes comesos com qualsevol ciutadà, sense gaudir de privilegis derivats de connivències polítiques".

El president del partit, Albert Rivera, ho ha anunciat en un tuit, en què s'ha preguntat si el PSOE donarà suport a la iniciativa o "votarà a favor de l'indult als seus socis separatistes".

El @Congreso_Es votará la propuesta de Ciudadanos para evitar que Sánchez pueda indultar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia.

¿Apoyará el PSOE nuestra iniciativa o votará a favor del indulto a sus socios separatistas? https://t.co/yMshYkmvWX — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 2 de noviembre de 2018

Aquest migdia, Inés Arrimadas, també ha lamentat des de Jerez que l'Advocacia de l'Estat es desmarqui de la Fiscalia en les seves conclusions provisionals contra els 18 processats pel referèndum de l'1-O, acusant per sedició en lloc de per rebel·lió. "Quines trucades haurà fet Sánchez perquè avui l'Advocacia de l'Estat hagi rebaixat la pena", ha lamentat: "Es confirma la sospita que Sánchez està disposat a qualsevol cosa per seguir un quartet d'hora més a la Moncloa".

En el mateix sentit, ha insistit que "no es pot permetre que aquells que han fet un cop a la democràcia tinguin a sobre la trucada de gràcia". "Fa uns mesos el senyor Sánchez deia que hi havia rebel·lió, i ara diu que no, que no n'hi ha hagut", ha recordat. "No hi ha trucada per salvar aquells que han trencat famílies i la convivència a Catalunya", ha sentenciat, i ha demanat que "no se'ls pugui indultar".