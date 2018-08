Cs denuncia una agressió a Barcelona contra una dona que retirava llaços grocs

Una dona ha hagut de ser atesa a l'Hospital del Mar per una presumpta agressió mentre retirava llaços grocs pel voltant del Parc de la Ciutadella. Ciutadans ha denunciat públicament l'atac i ho ha atribuït a l'acció d'un "radical separatista", segons ha expressat el president del partit, Albert Rivera, a través de Twitter. Els Mossos d'Esquadra han explicat a l'ARA que aquest migdia han rebut l'avís però que no han estat testimonis de l'agressió. Els agents han identificat tant els presumpte agressor com la víctima i els han ofert la possibilitat de presentar denúncia. Totes dues parts s'han mostrat partidàries de denunciar els fets a la policia.

Le han roto la nariz a una mujer delante de sus hijos por quitar lazos amarillos en Barcelona. Sr. Sánchez, aquí no hay “normalidad”. Defienda a millones de catalanes que estamos siendo atacados por el separatismo y deje de blanquear a los que rompen la convivencia en Cataluña https://t.co/5SYjF5s9fd — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 25 de agosto de 2018

Un radical separatista ha agredido de gravedad a la pareja de un compañero de Cs por quitar lazos amarillos. Mi firme condena, y todo mi apoyo a Lidia. La Cataluña supremacista de Torra entra en deriva peligrosa, el Estado debe proteger a los ciudadanos ya https://t.co/Zqz9Q70l16 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 de agosto de 2018

La dona que ha estat atesa a l'hospital anava acompanyada del marit i dels fills quan presumptament ha estat agredida a la cara. La líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que actuï: "Defensi als milions de catalans que estem sent atacats pel separatisme i deixi de blanquejar als que trenquen la convivència a Catalunya".

Ja fa setmanes que Ciutadans va anunciar que se sumava a la campanya per retirar llaços grocs de l'espai públic. El partit taronja anima a la ciutadania a què també s'hi sumi argumentant que s'ha de garantir la neutralitat al carrer.