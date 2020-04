Cuixart, Turull i Rull surten de la presó per reprendre la seva feina

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull han sortit aquest dimecres de la presó de Lledoners per reprendre les seves respectives feines, en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Cuixart i els exconsellers, que estaven confinats a la presó arran del decret d'estat d'alarma pel coronavirus, han pogut reprendre la feina després que el departament de Justícia s'hagi obert a permetre les sortides laborals dels presos subjectes al 100.2, sempre que s'hagi reprès l'activitat laboral que exercien i el centre de treball estigui obert. Joaquim Forn també es troba en aquesta mateixa situació i podrà sortir de forma imminent. Tots ells hauran de tornar a dormir a la presó, tot i que no ho podran fer a les seves cel·les sinó a una zona habilitada al mòdul d'ingressos per evitar contagis o bé hauran de ser traslladats cap a centres oberts.

Malgrat que el Govern havia restringit les sortides dels centres penitenciaris des del 16 de març -abans que el govern espanyol endurís les mesures de confinament a partir del 18-, ara ha decidit que els presos que abans de la crisi sanitària podien sortir de les presons per treballar ho puguin seguir fent. No serà el cas, però, ni d'Oriol Junqueras ni de Raül Romeva, ja que els seus centres de treball -la Universitat de Vic i una empresa vinculada a l'estudi dels acords de Dayton respectivament- no compleixen els requisits que s'han fixat. Tampoc podran sortir els presos que sortien per tenir cura d'un familiar o per fer tasques de voluntariat. És el cas de Dolors Bassa, Carme Forcadell i Jordi Sànchez.

La conselleria de Justícia no ha ofert dades de quants presos podran tornar a sortir per treballar. Segons dades del Departament, actualment només hi ha 22 interns a Catalunya a les que se'ls apliqui l'article 100.2 per anar a treballar -totes confinades en presons-, així com 1.841 persones classificades en tercer grau -de les quals només 188 estan passant el confinament en centres penitenciaris.