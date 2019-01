Cuixart també adverteix el Suprem que causaria "indefensió" que el judici comencés la setmana vinent

La defensa de Jordi Cuixart ha presentat un escrit al Tribunal Suprem per demanar més temps per preparar el judici. El president d'Òmnium assegura que encara que no s'ha rebut la interlocutòria d'admissió de proves ni d'assenyalament del judici, però sí que s'ha acordat el trasllat dels presos a Madrid per a aquest divendres. A aquesta immediatesa s'hi afegeix que el president del tribunal, Manuel Marchena, va informar el ministeri de l'Interior la setmana passada que el judici oral arrencaria "pels volts del 5 de febrer". "Si això es confirma, la defensa de Cuixart exposa que l’espai de temps referenciat seria insuficient per preparar la defensa amb garanties en una causa de les dimensions que ens ocupa i un hipotètic assenyalament del judici en només una setmana comportaria una greu indefensió", ha informat l'entitat cultural.

Aquest dilluns Andreu Van den Eynde, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, també va presentar un escrit en la mateixa línia en què demanava "temps suficient" per preparar la defensa i sol·licitava unes tres setmanes de marge. És un fet insòlit que es comuniqui la data d'arrencada del judici oral amb tan poca antelació –si finalment comença la setmana vinent–, però fonts del Suprem apuntaven que el volum de feina és molt elevat perquè cal analitzar 1.835 pàgines de sol·licituds de totes les parts.