DIRECTE. El ple del Parlament debat sobre les suspensions dels diputats processats per rebel·lió

El Parlament debat aquest dimarts sobre la suspensió dels diputats processats per rebel·lió. Es sotmetrà a discussió el dictamen acordat entre JxCat i ERC en què es votarà si procedeix la suspensió dels diputats i, en segon lloc, si els afectats poden designar un altre parlamentari perquè els grups mantinguin tots els vots mentre es mantingui la situació jurídica actual.

Ara per ara, els dos grups independentistes tenen garantit l'aval del ple en el dictamen, ja que finalment els serveis jurídics han considerat que el segon punt -que permet la substitució dels diputats- es podrà tirar endavant per majoria simple. A diferència del primer que, tal com estableix l'article 25.1 del reglament, ha d'aprovar-se la suspensió s'ha d'obtenir la majoria absoluta -que l'oposició no assolirà-. D'aquesta manera, JxCat i ERC poden prescindir dels vots de la CUP, que aquest matí ja han anunciat que votaran en contra del segon punt del dictamen. L'argument dels cupaires és que si el ple rebutja la suspensió, no és necessari votar un mecanisme perquè es pugui seguir comptant amb els vots dels diputats processats: segons la CUP, haurien de poder continuar exercint el seu vot sense problemes, desobeint el jutge Pablo Llarena.

El ple ha començat amb l'advertiment, ja habitual de Ciutadans, sobre una hipotètica "il·legalitat" del debat. El portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, ha reiterat que el Parlament no es pot pronunciar sobre resolucions judicials i ha demanat que es pronunciïn els lletrats. Una petició que ha inadmès el president del Parlament, Roger Torrent. "Aquí el debat el fan els diputats", ha expressat. De fet, Cs ja ha anunciat que si es voten les suspensions al ple interposaran una querella contra la mesa del Parlament, la mesa de la comissió de l'estatut de diputat i el lletrat major del Parlament, Joan Ridao, per haver "col·laborat" en un suposat delicte de desobediència.

JxCat i ERC defensen que la suspensió des diputats no és procedent perquè no hi ha hagut rebel·lió

La primera a intervenir al debat ha estat la diputada de JxCat, Marta Madrenas, ha recordat que en les eleccions del 21-D amb més participació de la història van decidir que ara els diputats processats fossin els seus representants. "Més d'1.880.000 persones van votar que aquests sis diputats fossin els seus representants i el president Puigdemont preguntava si es respectarien els resultats i avui veurem si es respecten els drets de tots aquest votants o si són ciutadans de segona", ha dit.

"Avui debatem el moll de l'os de la democràcia, estem parlant de les no ingerències al Parlament de Catalunya, de respecte a la sobirania del poble, de preservar els drets dels nostres diputats", ha afegit. Madrenas ha argumentat, també, que el mateix Llarena en la seva resolució insta el Parlament a prendre mesures per aplicar la suspensió per tal de replicar a Ciutadans que assegura que la decisió del jutge és "automàtica". "Estem defensant la inviobilitat parlamentària, però Cs s'ha acostumat a atacar els símbols i les institucions de Catalunya, ja hi estem acostumats", ha carregat la diputada contra la formació taronja.

Per la seva banda, el diputat d'ERC Gerard Gómez del Moral ha considerat que no s'hauria d'estar fent aquest debat perquè "no hi hauria d'haver presos". En la seva intervenció a la cambra, ha denunciat que "no hi ha hagut una instrucció judicial justa" perquè s'ha "generat una causa general contra l'independentisme" i s'ha fabricat un "relat d'Estat". "Els 384 bis no concorre perquè no hi ha violència ni individus de bàndols terroristes. La realitat és tossuda: ni són violents, ni són de bandes armades. Qualsevol que viu en aquest país sap que són gent de pau i que per defensar les urnes són a la presó", ha continuat del Moral apel·lant Cs.

"Defensem l'autonomia parlamentària i que, per tant, sigui el Parlament qui arbitri els mecanismes per resoldre aquestes situacions", ha opinat el portaveu republicà. En aquest sentit, ha remarcat el posicionament d'ERC sobre aquesta qüestió que ha anat pronunciant els últims mesos: que es mantinguessin les majories parlamentàries, que els implicats no haguessin de renunciar a l'acta de diputat i que les votacions dels processats fossin efectives. Un posicionament que reflecteix el punt dos del dictamen: la designació d'altres parlamentaris per no perdre el vot dels diputats suspesos.

Arrimadas carrega contra Torra

Malgrat que el debat aquest matí girava entorn de les suspensions, la líder de l'oposició i cap de files de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha centrat bona part del seu discurs a carregar contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per haver animat ahir els CDR a "pressionar". "Vostè no és el president, és el cap d'un comando separatista", ha afirmat, afegint que les declaracions d'ahir el "perseguiran tota la vida". Arrimadas ha definit els incidents d'ahir al Parlament com un "atac a la democràcia" comparable -ha dit- amb la votació sobre la suspensió que es farà al ple. "En les darreres hores s'han produït dos grans atacs contra la democràcia amb assalt al Parlament ahir i avui amb la barbaritat que volen fer al Parlament", ha considerat.

Sobre les suspensions, Arrimadas ha recordat que presentaran una querella per un suposat delicte de desobediència i ha anotat que "mentre els ciutadans compleixen les decisions dels jutges, vostès tenen un carnet d'impunitat per saltar-se les sentències judicials". "Quan surti la sentències dels EROs a Andalusia farà el mateix la senyora Susana Díaz?", s'ha preguntat la líder de la formació taronja. "És un atac perquè no volen complir una resolució judicial i és una incoherència perquè no accepten la suspensió dels diputats, però en el segon punt se'ls substitueix. Si no estan suspesos com els substituiran?", s'ha preguntat la líder de Cs, que ha recordat que no existeix la figura de la substitució malgrat que la suggerís el mateix jutge Llarena. "És demencial que no l'acceptin però després els substitueixen", ha reiterat recordat que els serveis jurídics han canviat el criteri respecte la setmana passada i que gràcies això es podrà aprovar per majoria simple el segon punt del dictamen.

A la tarda, començarà el debat de política general amb el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, just l'endemà de l'aniversari de l'1 d'octubre que va acabar amb incidents entre els manifestants i els Mossos d'Esquadra.