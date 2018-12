La Generalitat i la Moncloa convoquen una trobada per a les set de la tarda sense acord en el format

Finalment la trobada entre la Generalitat i la Moncloa serà a les set de la tarda al Palau de Pedralbes. A quatre hores de la reunió, els governs català i espanyol han fet la convocatòria oficial de la cimera, però mantenen versions contradictòries sobre com serà el format de la reunió. La Generalitat ha anunciat que els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra "encapçalaran la cimera" entre els membres dels dos executius. En canvi, la convocatòria de la Moncloa parla de dues reunions separades: una entre consellers i ministres i una altra en paral·lel entre Sánchez i Torra.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en roda de premsa, "tot apunta" que serà una cimera "tres a tres" amb els consellers Pere Aragonès i ella mateixa per part de la Generalitat, i la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i la ministra Meritxell Batet, per part de la Moncloa.

D'acord amb les declaracions d'Artadi, Pedro Sánchez també hauria demanat veure's una estona "a soles" amb el president de la Generalitat, però dins el marc de la cimera.

L'agenda, en tot cas, és intensa: a partir de les nou del vespre Sánchez i també el cap de l'executiu català tenen previst fer acte de presència en un sopar organitzat per Foment del Treball a l'Hotel Princesa Sofia. En aquesta trobada també hi haurà altres consellers –Treball, Empresa i Territori– i ministres.

Artadi, en la roda de premsa del Govern, s'ha mostrat "sorpresa" que "costi tant" acordar el format de la trobada. La portaveu ha atribuït les dificultats a la divisió d'opinions. "Veiem clarament dues maneres d'afrontar l'actual situació, i part de les dificultats que estem tenint es poden manifestar per les diferents opinions dins el PSOE", ha dit. "Hi ha qui aposta per aplicar un 155 a l'estil de Pablo Casado (PP) i altres que volen diàleg", ha expressat sobre els posicionaments dins el partit socialista.

La portaveu ha assegurat que el govern de la Generalitat abandera el diàleg i ha demanat a Pedro Sánchez que, a més "d'anunciar-lo", també el "practiqui". Així, ha instat la Moncloa a treballar per establir un "mecanisme estable" entre els dos governs perquè abordin la solució política per a Catalunya. "Nosaltres no tenim línies vermelles", ha afirmat la portaveu del Govern.

Sobre els pressupostos de l'Estat, el Govern ha mantingut el mateix posicionament. "Si Pedro Sánchez camina cap a una solució política, ens podem asseure a negociar els pressupostos. Si la seva actitud continua sent la de Mariano Rajoy, no veig per què ho hauríem de fer", ha dit Artadi.

La batalla pel relat i el contingut de la trobada

Mentre que la Generalitat afirma que l’acord passa per una sola reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez acompanyats de consellers i ministres, la Moncloa evita parlar de “cimera” entre governs i insisteix que hi haurà una reunió entre presidents i una altra per separat “de treball” entre consellers.

L’estira-i-arronsa, doncs, es manté fins a última hora, encara que a diferència de fa setmanes els dos executius han rebaixat el to i aposten per mantenir el camí del diàleg encetat amb la reunió de Sánchez i Torra el 9 de juliol. ¿A què responen aquestes diferències, doncs, sobre el format de la reunió? Tant la Generalitat com la Moncloa batallen pel relat. L’executiu català s’esforça per establir una relació bilateral amb el govern espanyol i per això insisteix en parlar de “cimera” –un llenguatge que des de Madrid eviten perquè és el que s’utilitza per relacionar-se amb altres estats– i per omplir de “contingut polític” la trobada. A més, considera que una reunió que vagi més enllà dels dos presidents evidencia un tracte diferenciat amb la resta de comunitats autònomes. Si els interessos de l’executiu català són remarcar la bilateralitat, la Moncloa intenta el contrari: situar la trobada en el marc de contactes habituals amb les autonomies i evitar que es digui que ha cedit a les pretensions de Torra en plena ofensiva de Cs i el PP per tornar a aplicar el 155.

En relació al contingut de la reunió, les fonts consultades asseguren que encara no han entrat a negociar l'ordre del dia. De fet, la mateixa Artadi, aquest matí en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', ha assegurat que "no és realista" pensar que de la trobada en "sortirà un acord tancat".

Quan li han preguntat per aquesta qüestió en roda de premsa, la portaveu ha dit que la intenció és "fixar les prioritats" del diàleg i intentar mantenir una continuïtat.

Els membres del Govern no participaran en les mobilitzacions

Artadi, que ha comparegut acompanyada del conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que el Govern garantirà el dret de protesta i també el dret dels ministres a reunir-se a Barcelona. Ha anunciat que els membres del Govern no participaran en les mobilitzacions, però sí que ho faran diputats de les formacions independentistes.

La portaveu s'ha mostrat confiada que les manifestacions de demà divendres seran "pacífiques" i s'ha remès a les que hi ha hagut fins ara promogudes per l'independentisme.