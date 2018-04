DIRECTE: Torrent: "Que ningú dubti del compromís d'ERC amb la República!"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha volgut deixar molt clar aquest dissabte que, al marge de l'estratègia en el curt termini, ERC no abandona el camí cap a la República. "Que ningú dubti del compromís d'ERC amb la República!", ha reblat a les Cotxeres de Sants, on ERC celebra l'acte 'República és democràcia'. "Avui, més que mai, hem de dir: algú dubta del compromís personal dels homes i les dones d'ERC? Qui pot dubtar-ho, si tenim el president a la presó i la secretaria general a l'exili? Qui pot dubtar del compromís personal d'ERC? Ningú pot dubtar del compromís personal! I ningú pot dubtar del compromís amb la República! Ningú!", ha cridat entre aplaudiments.

Torrent deixa clar que "ERC ho ha fet tot i més per implementar la República" al llarg dels seus 87 anys d'història i que ara no serà diferent: "Estem disposats a jugar-nos-ho tot per guanyar la llibertat", ha dit, si bé ha remarcat que l'objectiu no és que "la llibertat que duri unes hores o uns dies". El mateix missatge l'ha volgut remarcar el cap de files d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, que ha criticat aquells que diuen que ERC va "enrere" o que "no defensa prou la República". "Però, home, què esteu dient?", ha exclamat.

Citant un premi Nobel de literatura sud-africà, Bosch ha dit: "Un tigre no té la necessitat de proclamar la seva tigritud. Doncs ERC no té necessitat de proclamar el seu republicanisme. Què és el que no s'entén? Esquerra, Republicana, Catalunya", ha dit, i ha continuat: "Un tigre no té la necessitat de proclamar la seva tigritud, la demostra quan salta. I nosaltres saltem, saltarem i hem saltat. I mireu si hem saltat, que alguns dels nostres companys tigres son a la presó, son a l'exili. Mireu si saltem, que quedi clar", ha conclòs.

Tant Bosch com Torrent han tingut un record pels presos i exiliats, pels quals ERC ha deixat la primera fila de l'acte amb cadires buides i llaços grocs. "Som aquí com cada 14 d'abril. Som aquí per commemorar proclamació de la república i la fundació d'ERC. Però avui som aquí però no podem estar de festa [...] Vivim una de les onades de repressió més dures per part de l'Estat espanyol", ha dit el president del Parlament.

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha volgut tenir un record cap al jove Guillem Agulló, assassinat l'abril 1993 a mans del feixista Pedro Cuevas, i ha afegit: "Vint-i-cinc anys després, els seus assassins es presenten a eleccions i nou demòcrates dormen en una presó espanyola. No oblidem, la lluita continua". En una de les comparacions habituals en els seus discursos, Rufián ha carregat contra les acusacions als CDR. "Els que s'han d'investigar no són els CDR. Els perillosos, els que s'han d'investigar, són els comitès de defensa de l'Íbex 35", ha dit, i encara ha afegit que "els que menteixen sobre els seus màsters també són els que menteixen sobre Catalunya".