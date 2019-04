Cayetana Álvarez de Toledo es queda sola qüestionant el no és no: "Vostès sempre van dient sí, sí, sí, fins el final?"

"Només sí és sí?". La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, s'ha quedat sola en el debat electoral a TVE qüestionant el lema "no és no" del feminisme. En la seva intervenció (molt dura des de l'inici), la conservadora ha criticat la voluntat del PSOE de reforçar la legislació contra la violència de gènere i les agressions sexuals. "Vostès han convertit la causa de les dones en un enfrontament entre dones i homes, i ho estan fent fins el ridícul", ha afirmat la popular: "Volen garantir penalment que un silenci és un no? Vostès sempre van dient sí, sí, sí, fins el final, final?".

Les paraules d'Álvarez de Toledo no han obtingut cap mena de suport en el plató. Però la conservadora està apel·lant un votant que avui no es veu del tot representat en el debat: el que dubta entre PP i Vox. Així, la popular ha mantingut el seu discurs malgrat les dures crítiques que ha rebut per part de Gabriel Rufián (ERC), Irene Montero (Unides Podem) i María Jesús Montero (PSOE), mentre que Inés Arrimadas (Ciutadans) i Aitor Esteban (PNB) han evitat referir-se a les paraules d'Álvarez de Toledo.

"Recapaciti, reivisi el que ha dit, perquè transcendeix les sigles", ha assegurat Rufián: "Em sembla gravíssim el que ha dit". Mentre que, al seu torn, Montero ha fet una crida a les dones: "Com governi la dreta, ja veiem el que passarà", ha recalcat. "Que quan una dona vulgui avortar et diran que ho hauries d'haver pensat millor, i que quan et violin, potser vindrà una senyora com la Cayetana i et dirà que no n'hi ha per tant, que ella no sempre diu que sí, sí, i sí", ha insistit: "Només sí és sí, no es pot posar en dubte quan ens violen, això no es pot fer". Unes paraules a les què Álvarez de Toledo ha respost assegurant que valorarà si portar Montero als tribunals per haver-la acusat de "justificar un delite de violació".

Amb aquesta maniobra, Álvarez de Toledo s'ha garantit el titular. A més, ha deixat de banda la seva principal rival a la contesa electoral a Barcelona, que és Inés Arrimadas (Cs), que se sent molt més còmoda en el debat identitari i molt menys en el tema del feminisme, sobre el qual sempre ha estat maldestra a l'hora de definir-se. Al seu torn, ha debilitat els socialistes fent créixer la candidata d'Unides Podem, Irene Montero, donat que el seu partit (que abandera el color lila) ha capitalitzat les grans mobilitzacions feministes dels últims anys.

Picabaralla entre Rufián i Arrimadas

Un altre dels punts àlgids del debat ha estat el debat sobre el conflicte a Catalunya i la repressió, en què Arrimadas ha interromput en diverses ocasions Rufián, com quan ha denunciat l'empresonament dels joves d'Altsasu. "Quina vergonya", ha etzibat llavors Arrimadas, mentre que Esteban ha afirmat que no hi va haver cap delicte de terrorisme. "Proposem diàleg", ha dit el republicà: "O ens deixem de negar entre nosaltres o... Què, més amenaces, més 155?", ha dit dirigint-se a Arrimadas, que no el deixava continuar parlant. "Si no em deixes parlar, com has de seure en una taula?", s'ha preguntat.

Al seu torn, Álvarez de Toledo ha collat la socialista Montero, preguntant-li reiteradament si indultaria els presos polítics. La conservadora ha buscat reiteradament el cos a cos amb el PSOE al llarg del debat, a la qual cosa Montero responia de manera defensiva, acusant el PP de "mentir".

Respecte al debat territorial, des d'Unides Podem Irene Montero ha defensat la plurinacionalitat, mentre que Esteban ha reivindicat la utilitat del PNB per defensar Euskadi al Congrés, però també contra la "involució dels drets civils".