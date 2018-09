Centenars de persones es concentren a Barcelona per homenatjar els policies que van participar en l'operatiu de l'1-O

Més de mil persones s'han concentrat davant la prefectura de la Policia Nacional de Via Laietana per homenatjar els agents que van participar en l'operatiu policial de l'1 d'octubre de l'any passat. Des de Via Laietant, els manifestants s'han dirigit cap a plaça Catalunya. L'objectiu dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional era frenar el referèndum i va acabar amb nombroses càrregues policials i més de mil ferits.

Molts dels concentrats han lluït banderes espanyoles i alguns van amb la samarreta de Jusapol, l'organitzadora d'aquesta manifestació i que reclama l'equiparació salarial entre cossos policials. Els assistents a la marxa han començat la manifestació davant la prefectura superior de la Policia Nacional i està previst que vagi fins a la plaça Urquinaona. "Viva España", "Viva la Policia Nacional" i "Viva la Guardia Civil" són algunes de les proclames que han fet sentir els assistents, que també han fet sonar l'himne espanyol.

Una desena d'agents antidisturbis dels Mossos d'Esquadra s'han situat al final de la manifestació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. L'objectiu és evitar que la concentració dels policies es trobi amb la que han protagonitzat els independentistes a la Via Laietana -que pretenia evitar que la marxa dels policies arribés a la plaça Sant Jaume-. Les dues concentracions, situades a la Via Laietana, les han separat a més de 300 metres de distància.

La concentració convocada pels policies s'ha dirigit fins a plaça Catalunya. Allà, també s'han trobat amb manifestants independentistes, després que els Comitès de Defensa de la República (CDR) hagin fet una crida a desplaçar-se fins des de Via Laietana fins a plaça Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han hagut d'improvisar un cordó policial per separar els manifestants.

En un primer moment, Jusapol havia convocat la concentració a la plaça Sant Jaume, però davant la intenció de l'independentisme d'ocupar la plaça per evitar aquesta manifestació, el departament d'Interior va modificar els itineraris de les dues marxes. Així, el sindicat Jusapol va anunciar ahir en un comunicat que acceptava -a desgrat- modificar l’inici de la seva marxa i va citar els seus simpatitzants a les dotze del migdia davant de la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana, a uns cent metres de la plaça Sant Jaume.