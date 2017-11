Detingut un home a Barcelona per mofar-se de la mort de Maza i amenaçar Millo a Twitter

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home acusat de mofar-se de la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i amenaçar amb apunyalar el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, a través de les xarxes socials. Segons han informat fonts policials, l'internauta ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes d'incitació a l'odi i d'injúries.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ho ha confirmat a través de Twitter.

La @policia ha detenido en Barcelona a un hombre que celebró el fallecimiento de José Manuel Maza y amenazó al delegado del Gobierno en Cataluña en las redes sociales, por un presunto delito de incitación al odio e injurias. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 24 de novembre de 2017

Segons ha explicat la Policia Nacional, els policies van tenir coneixement de diverses publicacions a les xarxes socials en les quals un individu proferia greus amenaces i injúries. Després d'algunes gestions, els policies van identificar l'usuari i van constatar que tenia diversos perfils a les xarxes socials, que tancava un cop havia publicat els missatges per no deixar rastre de la seva activitat delictiva.

Els agents van analitzar tots els seus perfils i van comprovar que nombroses publicacions incitaven a l'odi i a la discriminació. L'home havia amenaçat el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, i també les forces de seguretat espanyoles desplegades a Catalunya. Després de la seva identificació, dimarts el van detenir prop del seu domicili a Barcelona.

La Fiscalia de Barcelona va obrir diligències per investigar si en algunes piulades sobre la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, es podrien haver comès delictes d'odi. Segons han explicat aquest dijous fonts de la Fiscalia, la seva investigació se cenyeix a sis 'tuits' que "són molt ofensius per al fiscal general mort i per a la institució per un presumpte delicte d'injúries contra una institució de l'Estat".

La investigació, en canvi, no inclou comentaris de polítics o activistes com el d'Arran o el del dirigent de Podem, Cristian Fernández. Fernández va publicar un 'tuit' fent-se ressò de la mort del fiscal general i va acompanyar el missatge amb una fotografia en la qual apareixien dues copes de cava brindant. Un altre comentari polèmic en aquesta xarxa social va ser un d'Arran amb una foto de Maza a l'inrevés i el comentari 'Fins mai, Maza' i diverses emoticones amb una mà dient adéu.