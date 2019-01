Dolors Bassa demana no deixar caure el govern de Pedro Sánchez: "l'alternativa és molt pitjor"

Tot i que no és partidària d'aprovar els pressupostos de l'Estat a qualsevol preu, l'exconsellera Dolors Bassa insta els partits independentistes a "no deixar caure el govern de Sánchez". "L'alternativa és molt pitjor", ha considerat Bassa, empresonada a Puig de les Basses, en referència al PP, Ciutadans i la ultra dreta de Vox.



Així ho ha expressat en una entrevista a RAC1 que s'emetrà aquest vespre al programa ' No ho sé', d'Agnès Marquès, i a les portes del judici de l'1-O, que començarà en les pròximes setmanes. Un procés que, ha dit, enfrontarà serena i amb ganes de defensar-se. Ara bé, amb una certa preocupació envers les mobilitzacions que puguin dur-se a terme.

"Durant el judici hi haurà moltes mobilitzacions, però espero i desitjo que siguin coordinades. No m'agradaria que concentracions tapessin o tanquessin tot el que es digui al judici", ha advertit. En aquest sentit, Bassa demana coordinació entre el moviment independentista i reitera que, mentre s'allargui el judici, "el protagonisme ha de ser nostre", en referència als presos polítics.

"El judici tindrà molt impacte i vindran observadors internacionals. És una finestra que tindrem. Fins ara, hem sentit les acusacions d'una banda i nosaltres encara no hem pogut explicar la nostra versió", ha reiterat l'exconsellera des de Puig de les Basses.

Bassa, a més, avança que el 6 de febrer ja hi ha testimonis citats a declarar i que, per tant, l'inici del judici que es durà a terme al Tribunal Suprem és imminent.