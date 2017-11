Domènech demana als partits independentistes concreció amb el full de ruta

El candidat a la Generalitat de Catalunya d'En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha instat els partits independentistes a concretar quin és el seu full de ruta després que Junts per Catalunya i ERC hagin consensuat 9 punts que, a parer seu, no clarifiquen quin és el seu objectiu la pròxima legislatura. En aquest sentit, el presidenciable dels comuns els ha instat que aclareixin si aposten per una "DUI fracassada o un nou referèndum". "No ens podem permetre que no siguin clars", ha etzibat. El candidat ha lamentat, així mateix, que entre els 9 punts "no facin esment a les polítiques socials ni abordin la corrupció".

Pel que fa a la proposta de la CUP d'implementar i desplegar la República Catalana, el candidat de Catalunya En Comú ha afirmat que "cada opció política és lliure de proposar el que vulgui però han d'explicar com pretenen fer efectiva la via unilateral". Domènech ha tornat a reivindicar el referèndum pactat després de reunir-se al Convent de Sant Agustí amb alguns dels impulsors del manifest 'Crida als partits i formacions polítiques de Catalunya', que exigeix la derogació del 155, l'alliberament dels presos polítics i una consulta acordada sobre el futur del país. "Hem assumit que aquests tres punts formen part de l'ADN del partit i tenen un ampli consens al nostre país perquè és una demanda compartida pel 80% de la població", ha remarcat.

El candidat també ha qüestionat la promesa del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de no investir cap opció independentista, però tampoc conservadora després dels comicis del 21-D: "És contradictori que ho digui qui ha donat suport al 155, ha investit Rajoy com a president i ha inclòs a les seves llistes dirigents d'Unió Democràtica de Catalunya".