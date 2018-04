Domènech arrasa en les primàries de Podem Catalunya: obté la secretaria general i el control de la direcció

Xavier Domènech guanya amb un ampli avantatge les primàries de Podem Catalunya. Segons ha pogut saber l'ARA, el cap de files dels comuns ha estat el més votat d'entre tots els aspirants a la secretaria general i la seva llista, 'Amb tu, més Podem', es queda amb la gran majoria de membres del Consell Ciutadà Autonòmic: 37 dels 44.

El sistema de recompte, que tradueix els vots en punts, atorga un 72,7% dels suports a Domènech. En segona posició, Noelia Bail, que liderava la candidatura de 'Som Podem Catalunya' s'ha quedat amb el 9,1%. En tercer lloc, la senadora Celia Cánovas ha obtingut el 5,9% dels suports. L'únic que no queda en mans de Domènech és la Comissió de Garanties Democràtiques (CGD) -l'organisme que ha ordenat durant el procediment electoral la retirada de la candidatura de Domènech per possibles incompatibilitats. Dels cinc membres de la CGD, tres són per a l'equip de Bail.

La formació lila ha anunciat aquest dimarts que hi ha hagut una participació de 6.824, per bé que se n'han comptabilitzat vàlids 6.560. Són xifres molt menors respecte el total d'inscrits que podien votar, 57.592, dels quals 25.718 són actius, cosa que implica haver participat en alguna votació durant l'any. A les anteriors primàries, les que va guanyar Albano Dante Fachin, van votar 6.927 persones. El període de votacions va començar dijous i es va tancar aquest dilluns a les vuit del vespre. Dimecres al migdia es faran públics els resultats oficials.

Les primàries a la direcció de Podem Catalunya ha estat marcada per la polèmica. Dos militants van decidir portar el procés als tribunals i, tot i que Domènech serà nomenat nou secretari general, caldrà veure què succeeix amb el procediment judicial que s'obre.