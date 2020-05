ERC i el PSOE avancen cap a un acord per la sisena pròrroga de l'estat d'alarma

ERC negocia amb el PSOE la seva abstenció a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, segons ha publicat La Vanguardia i han confirmat fonts republicanes a l'ARA. "Les converses estan en marxa i estan avançades", assenyalen des del partit d'Oriol Junqueras. Davant d'aquest escenari, ERC ha decidit convocar d'urgència una reunió de la seva direcció per aquesta mateixa tarda per abordar el tema.

Si finalment arriben a un acord, ERC s'abstindria en la votació -que es farà la setmana que ve al Congrés- i el govern espanyol accediria a certes concessions, com per exemple que la Generalitat pugui gestionar de manera directa l'ingrés mínim vital, la nova ajuda que va anunciar aquest divendres l'Estat. Precisament aquest dissabte el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que, en la reunió de presidents autonòmics amb Pedro Sánchez que hi haurà aquest diumenge, ell volia reclamar la gestió directa d'aquesta prestació. Si ERC aconsegueix per Catalunya la gestió de l'ingrés mínim vital, no seria la primera comunitat en aconseguir-ho. Dimecres passat, el PNB ja va subscriure un acord amb el PSOE perquè a partir del 31 d'octubre Euskadi i Navarra ho gestionin directament.

La negociació entre els socialistes i els republicans s'ha portat amb més discreció que mai. Aquest divendres el govern espanyol assegurava que hi havien contactes però donava per pràcticament impossible un acord. Des d'ERC també s'explicava que no consideraven ni que fos una negociació les paraules que s'havien intercanviat. Aquest dissabte la situació ha donat un gir de 180 graus. El senyal definitiu ha sigut la reunió d'urgència de la direcció republicana. Fins ara, en totes les negociacions que havien naufragat, no s'havia produït una reunió d'aquestes característiques.

Revertir la trencadissa

Si es confirma l'acord, els dos partits començarien a revertir la trencadissa que han protagonitzat en el darrer mes. En la votació de la quarta i la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, Esquerra va votar que no per evidenciar el malestar amb el govern espanyol. Considerava que se l'estava menystenint malgrat que va ser un partit clau perquè el gener de l'any passat la investidura de Pedro Sánchez fos una realitat. Ara tot això podria canviar. La decisió està en mans de la direcció d'ERC.