ERC afirma que hi ha partits que tenen "avantatge" el 21-D perquè no tenen els líders empresonats

"És excepcional que jo presenti aquesta llista. No és normal. El cap de la candidatura és Oriol Junqueras". Així ha començat la número dos d'ERC, Marta Rovira, la presentació de la candidatura dels republicans per a les eleccions del 21 de desembre en un acte a la platja de la Barceloneta en què han participat tots els candidats i en el qual s'ha simbolitzat la presència dels consellers empresonats i a Brussel·les a través de cartells.

Rovira, a qui la Guàrdia Civil situa en l'operatiu de preparació del referèndum, ha criticat la situació política asseverant que no totes les formacions concorren amb "igualtat de condicions" a les eleccions. "Hi ha partits que parteixen d'una situació d'avantatge perquè no tenen els seus líders empresonats", ha assegurat la republicana, que, dirigint-se als candidats d'ERC per als comicis, ha agraït a la gent que hagi fet un pas endavant malgrat les investigacions i els informes de la Guàrdia Civil.

La número dos d'ERC, que s'ha mostrat disposada a ser la presidenciable en cas que Junqueras continuï a la presó, s'ha mostrat convençuda que l'independentisme guanyarà perquè té la "raó" i defensa la "llibertat" i la "justícia".

Precisament aquest matí s'han conegut els escrits que la defensa d'ERC ha presentat davant al Tribunal Suprem perquè els consellers empresonats i Junqueras tornin a declarar davant Pablo Llarena i es revisi la seva situació de presó incondicional. En aquests escrits, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carles Mundó renuncien a la via unilateral i es comprometen a "usar vies de diàleg i negociació" com a argument per aconseguir una revisió de les mesures cautelars que els alliberi de la presó provisional.

Aquesta estratègia judicial i la situació processal poden condicionar el discurs d'ERC en aquesta campanya electoral, ja que es troben en el punt de mira de la fiscalia i els tribunals.

Una candidatura "transversal"

Rovira ha remarcat el caràcter "obert, transversal" i també "feminista" de la llista d'ERC a les eleccions del 21 de desembre. La número dos ha explicat la incorporació de la sensibilitat socialista amb els candidats de MES i Avancem i també de la vessant democristiana amb Demòcrates de Catalunya. Alhora, ha posat en valor la suma d'independents a la llista i de persones de procedència geogràfica i d'origen diferent. A més, ha remarcat -enviant un dard a la candidatura de Junts per Catalunya de Carles Puigdemont- que ERC també ha incorporat persones amb "experiència parlamentària" com el fins ara portaveu adjunt de Junts pel Sí, Roger Torrent, o ella mateixa, número dos de la coalició.

La presidenta del Parlament, Salvadó i Jové

A banda dels consellers empresonats i a l'exili, ERC també presenta en la seva candidatura la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que va dormir una nit a Alcalá Meco per decisió del Suprem, que l'investiga per un presumpte delicte de sedició i rebel·lió, abans de pagar 150.000 euros de fiança com a mesura cautelar. Forcadell, que no havia participat en cap acte públic des de la seva declaració davant Llarena, s'ha situat en la primera fila dels candidats republicans. En un primer moment, Forcadell havia declinat participar a la candidatura però finalment va decidir incorporar-s'hi.

540x306 ERC afirma que hi ha partits que tenen "avantatge" el 21-D perquè no tenen els líders empresonats / ARA ERC afirma que hi ha partits que tenen "avantatge" el 21-D perquè no tenen els líders empresonats / ARA

També s'han deixat veure públicament Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda, i Josep Maria Jové, ex secretari general d'Economia, que van ser detinguts el 20 de setembre per la seva implicació en el referèndum. En el seu cas estan investigats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, però possiblement per poc temps. Tots dos concorren a les eleccions -per Lleida i Barcelona, respectivament- i si surten elegits seran aforatsm una nova situació que els conduiria, com a la resta del Govern, a ser investigats pel Tribunal Suprem.