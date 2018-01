Empresaris alemanys demanen a Rajoy que s'obri a acceptar una investidura de Puigdemont a distància

Empresaris alemanys que estan a Catalunya demanen al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, "diàleg" amb Carles Puigdemont per desencallar la situació actual. El president de l'entitat Cercle de Directius de Parla Alemanya (KDF, en alemany), Albert Peters, demana a Rajoy que accepti els resultats de les eleccions del 21 de desembre i que s'obri a acceptar una investidura de Carles Puigdemont a distància.

"Qualsevol investidura democràtica és benvinguda", ha dit Peters en declaracions a TV3. L'entitat compta amb uns 250 empresaris alemanys que estan establerts a Catalunya i que reclamen solucions perquè consideren que les seves inversions estan aturades. "En aquest conflicte, cal arribar a una col·laboració" i obrir les portes a una "solució", ha assegurat Peters.

De totes maneres, els empresaris alemanys descarten totalment qualsevol solució que passi per la via unilateral, però fan una crida a buscar solucions dialogades entre el govern català i l'espanyol, per tal que l'economia no se'n ressenti.